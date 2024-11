PHILIPS Airfryer Serie 2000: friggitrice ad aria da 4,2L con 9 funzioni

Se non vuoi spendere tanti soldi e avere comunque una friggitrice ad aria che ti permette di fare preparazioni veloci e meno caloriche, allora non perdere questa promozione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello PHILIPS Airfryer Serie 2000 a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro.

Fai attenzione perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi scadrà tra pochissimo. D’altra parte con lo sconto del 30% avrai un risparmio di 30 euro sul totale, che per questa friggitrice ad aria da 4,2 litri è davvero un ottimo affare. E potrai pagare anche in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Solo per i clienti Prime, per cui se non sei ancora iscritta fallo adesso cliccando qui.

PHILIPS Airfryer Serie 2000: soluzione top a prezzo pop

Con la friggitrice ad aria PHILIPS Airfryer Serie 2000 potrai fare tutte le preparazioni che desideri senza usare nient’altro. Grazie al suo cestello da 4,2 litri puoi cuocere 500 grammi di patatine fritte o un pollo intero. La tecnologia RapidAir prende i tuoi cibi croccanti fuori e morbidi all’interno.

È dotata di 9 programmi preimpostati che ti permettono di fare molte preparazioni praticamente premendo solo un pulsante. Ha un design estremamente compatto ed elegante che sta bene su qualsiasi cucina. Possiede un pratico pannello touch dove potrai impostare anche la temperatura e il timer manualmente. Puoi vedere tantissime ricette nell’app dedicata scaricabile gratuitamente e ogni pezzo staccabile lo puoi mettere tranquillamente in lavastoviglie per una pulizia più rapida.

Questa è una delle migliori soluzioni di oggi nella categoria e per non perderla devi essere velocissima. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua PHILIPS Airfryer Serie 2000 a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime la riceverai a casa entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritta fallo subito cliccando qui.