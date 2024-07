Philips Airfryer 3000: friggitrice ad aria FENOMENALE a SOLI 89€

Se vuoi cucinare più velocemente e facendo meno fatica devi sicuramente acquistare una friggitrice ad aria. Oggi puoi averne una spettacolare a molto meno del suo prezzo. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Philips Airfryer 3000 a soli 89 euro, invece che 174,99 euro.

Non è uno scherzo e non ci sono errori, solo uno sconto spaventoso del 49% che abbatte il prezzo e ti permette di avere un risparmio di quasi 86 euro. Non c’è assolutamente tempo da perdere perché a questa cifra la vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite.

Philips Airfryer 3000: frittura senza odori sgradevoli

Tra le tante cose che avrai con la friggitrice ad aria Philips Airfryer 3000 sarà una cucina più sana e niente cattivi odori per casa. Questo perché dovrai mettere pochissimo olio all’interno e l’aria calda farà il resto. Con i suoi 4 litri di capienza puoi cucinare per tante persone e molto più velocemente.

Scaricando l’app dedicata potrai avvalerti di tantissime ricette e provare anche piatti più particolari. È dotata poi di 7 programmi preimpostati e dunque ti basterà premere il programma che desideri e al resto ci pensa lei. Ha un pratico pannello touch e un cestello che puoi rimuovere e mettere tranquillamente in lavastoviglie.

Una vera bomba da prendere al volo. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista la tua Philips Airfryer 3000 a soli 89 euro, invece che 174,99 euro. Se concludi l’ordine ora la riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.