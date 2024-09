Pericolo truffe online: attento alla trappola del "costa solo 2€"

Sempre più truffe online sfruttano il sistema “costa solo 2€“. Lo ha rivelato la Polizia Postale in un comunicato stampa pubblicato recentemente dove mette in guardia gli utenti connessi da pericolosi raggiri del web. Ecco cosa hanno dichiarato le Forze dell’Ordine proprio in merito a questa sitauzione preoccupante:

In continuo sviluppo il fenomeno delle truffe che hanno a fattor comune la richiesta di una spesa davvero alla portata di tutti. L’offerta è ricca e variegata: ricevere mistery box e pacchi premio, partecipare a giochi e concorsi online, acquistare prodotti a prezzi incredibili, ottenere biglietti scontati per l’ingresso a parchi e concerti, aderire a promozioni speciali, procurarsi tessere scontate per il trasporto pubblico.

Tra l’altro, questo è proprio uno dei periodi più pericolosi. Infatti, complice l’evento Glowtime a Cupertino, i cybercriminali sfruttano i pre-order di iPhone 16 per offerte folli fraudolente. Perciò bisogna prestare sempre particolare attenzione e non credere a tutto quello che vediamo su banner pubblicitari, email o messaggi di testo.

Truffe Online: se “costa solo 2€” sei in pericolo

Tutte le truffe online, realizzate da cybercriminali esperti, sfruttano il momento e ciò che più interessa gli utenti per farli cadere nelle loro trappole. Se ti trovi davanti a un messaggio del tipo “costa solo 2€” sappi che sei in pericolo. Solitamente questa affermazione viene utilizzata per motivare un piccolo contributo spese al fine di ricevere il premio assegnato.

Nella maggior parte dei casi, come segnala la Polizia Postale, il premio non arriverà mai. Non è tanto per le 2€, ma quanto per le informazioni fornite ai cybercriminali. Approvando il pagamento delle spese di spedizioni stai fornendo i tuoi dettagli di pagamento con un acquisto effettuato su circuito sicuramente non protetto.

Il consiglio è quello di non cliccare mai su link contenuti in email o messaggi anche se questi rimandano a possibili vincite davvero ghiotte. Meglio verificare bene prima di accedere a una pagina sconosciuta e di dubbia provenienza.