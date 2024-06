Perché WhatsApp inizierà a chiedere l'anno di nascita degli utenti?

WhatsApp sta lavorando da tempo per introdurre nuove funzionalità che puntino all’interoperabilità della chat, in linea con le normative UE. Gli utenti potranno dunque comunicare fra loro anche utilizzando applicazioni diverse, come stabilito dal Digital Markets Act.

Ora, con l’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.12.25, scaricabile dal Google Play Store, è emerso che l’app sta sviluppando una nuova schermata nella quale verrà chiesto ad alcuni utenti di inserire il loro anno di nascita.

Dove sarà obbligatorio comunicare l’età a WhatsApp

A notare fin da subito questo nuovo step nel processo di adeguamento portato avanti da WhatsApp è stato il team di WABetaInfo, che ha pubblicato il seguente screenshot:

In questa immagine possiamo quindi notare come sarà organizzata la sezione mediante la quale sarà possibile comunicare il proprio anno di nascita a WhatsApp, e di conseguenza la propria età. Tale requisito sarà fondamentale in alcuni paesi, ma in una fase successiva.

Un’iniziativa nata come diretta conseguenza alla nuova legislazione introdotta in determinate zone degli Stati Uniti, come il Texas, che a partire da quest’anno richiede ai servizi online di verificare l’età degli utenti. Negli stati interessati, sarà obbligatorio inserire una data di nascita per utilizzare WhatsApp e, una volta registrata, non sarà più modificabile.

Va inoltre ricordato che le informazioni raccolte da WhatsApp in merito all’età dei propri iscritti non saranno visibili agli altri utenti e, trattandosi di una funzione ancora in via di sviluppo, non si escludono ulteriori cambiamenti prima del rilascio effettivo con un prossimo aggiornamento.