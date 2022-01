Quali sono i prodotti OnePlus che arriveranno nel 2022?

Con grande gioia dei fan di OnePlus, è stata rivelata la cronologia di lancio dei prodotti del marchio cinese per la prima metà del 2022. Il produttore cinese di smartphone ha presentato il OnePlus 10 Pro nel suo paese d'origine una settimana fa. Il device appena lanciato racchiude un chip Snapdragon 8 Gen 1 e sfoggia un display LTPO AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Contestualmente, in India l'azienda ha lanciato il 9RT con Snapdragon 888 sotto il cofano. Tuttavia, una nuova fuga di notizie suggerisce che la compagnia darà il via al 2022 lanciando una miriade di nuovi device.

OnePlus 10 Pro, Nord 2 CE e non solo

Il noto leaker Yogesh Brar ha rivelato la roadmap di lancio dei prodotti OnePlus per la prima metà del 2022. Come previsto, la fuga di notizie fa più luce su Nord N20, la versione Global del 10 Pro e sul Nord CE 2.

Se il rumor emerso di recente è qualcosa su cui basarci, il popolare produttore di smartphone svelerà l'erede del Nord CE il mese prossimo. Il telefono disporrà di una fotocamera principale da 64 MP, di un sensore ultrawide da 8 MP e di un obiettivo macro da 2 MP. Anteriormente, sfoggerà uno snapper da 16 MP per selfie e videochiamate. A parte questo, il pannello frontale sarà dotato di uno schermo AMOLED da 6,4 pollici.

La fotocamera del telefono fornirà una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Inoltre, potrebbe essere dotato di un SoC Mediatek Dimensity 900. Dopo essere diventato ufficiale in Cina, OP 10 Pro si dirigerà in Europa e in altre regioni a marzo 2022. Questo racchiude il SoC Snapdragon 8 Gen1 appena svelato (a dicembre 2021). Inoltre, il Nord N20 dovrebbe diventare ufficiale in Europa nel febbraio 2022. Questa sarà l'offerta economica dell'azienda al di fuori del mercato indiano.

Secondo Yogesh, Pete Lau si sta preparando per ospitare almeno un evento di lancio ogni mese, all'interno del quale intende svelare i suoi nuovi articoli. Oltre ai flagship e ai midrange, è probabile che OnePlus presenterà dispositivi IoT, wearable e smart TV.