OnePlus 10 Pro: abbiamo una prima data di lancio

OnePlus 10 Pro potrebbe essere lanciato in India ed Europa entro la fine di marzo; ecco cosa è emerso in queste ore da alcuni test privati emersi online.

OnePlus 10 Pro: ecco quando arriverà

Proprio la scorsa settimana, OP 10 Pro è stato lanciato in Cina; si è mostrato come la nuova proposta di punta dell'azienda. Il dispositivo presenta specifiche e funzionalità di prim'ordine e potrebbe essere lanciato in India e in Europa entro la fine di marzo.

Secondo un rapporto di 91Mobiles, l'informatore Yogesh Brar ha rivelato che OnePlus 10 Pro è entrato nella fase finale dei test privati ​​in India e in Europa. Inoltre, sappiamo che dovrebbe essere lanciato entro la metà o la fine del mese di marzo 2022.

Il tipster ha anche rivelato che il Nord CE 2 5G è fuori dalla fase di test e dovrebbe debuttare a febbraio. Sarà un dispositivo di fascia media ed è stato recentemente avvistato in un sito online insieme al modello di punta della compagnia.

Parlando dell'ultima ammiraglia, questa sfoggia uno schermo AMOLED LTPO da 6,7 ​​pollici con risoluzione QHD+ (3216 x 1440 pixel), con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il dispositivo funziona con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ed è alimentato da una batteria da 5.000 mAh che supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperVOOC cablata da 80 W e wireless da 50 W.

Sul retro, è dotato di un sistema a tripla lente con sensore Sony IMX789 da 48 MP, Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP, mentre anteriormente troviamo uno sparatutto per selfie da 32 MP.

Sfortunatamente, queste sono tutte le informazioni che sono state condivise al momento. Dopo il debutto in Cina, non sorprende che la società stia pianificando di lanciare presto la sua ultima ammiraglia anche in India, che è uno dei suoi mercati chiave così come l'Europa. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.