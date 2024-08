Perché Goal Pass di DAZN ti aiuta a risparmiare

Una delle novità più significative promosse da DAZN per la stagione 2024-25 di Serie A è il Goal Pass, il nuovo piano che si rivolge a una buona fetta di utenti che non vuole né può permettersi l’abbonamento Standard a 34,99 euro al mese (con vincolo di un anno).

Innanzitutto Goal Pass è il secondo piano più economico tra i quattro proposti quest’anno da DAZN: costa 13,99 euro al mese, contro i 34,99 euro del piano Standard e i 59,99 euro del piano Plus. A conti fatti, quindi, in un anno permette di risparmiare rispettivamente 252 euro e 552 euro.

L’altro vantaggio più significativo è che include tre partite di Serie A su dieci ogni giornata, per un totale di 30 delle migliori 76 partite del campionato e 114 partite a stagione. La scelta ideale per quanti sono spesso fuori casa durante il weekend e non hanno il tempo materiale di guardare tutti e 10 gli incontri di ogni turno.

DAZN: l’offerta del piano Goal Pass

Oltre a tre partite di Serie A sulle dieci in calendario ad ogni turno, Goal Pass di DAZN consente di guardare anche anche tutta la Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women’s Champions League, più tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive. Riguardo agli aspetti tecnici, occorre sottolineare che è disponibile in contemporanea su una rete domestica, così come i piani Start e Standard.

Per beneficiare dell’offerta in corso, collegatevi a questa pagina del sito ufficiale DAZN. Vi ricordiamo che Goal Pass costa 13,99 euro al mese e include 30 dei migliori 76 match della Serie A 2024-25, per un totale di 114 incontri.