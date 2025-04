Come vedere Roma-Juventus gratis su DAZN questa domenica

Domenica 6 aprile si giocherà Roma-Juventus, posticipo serale della 31^ giornata di Serie A. La sfida tra la squadra giallorossa e la Vecchia Signora sarà anche la quinta e ultima partita di questa stagione trasmessa gratis su DAZN. La telecronaca del big match dell’Olimpico sarà a cura di Pierluigi Pardo, che al suo fianco avrà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

La Roma vuole continuare ad alimentare il sogno quarto posto, ultimo piazzamento utile per un posto in Champions League il prossimo anno. Sul loro cammino però i giallorossi trovano una nuova Juve, dopo l’arrivo in panchina dell’ex bianconero Tudor al posto di Thiago Motta, capace di conquistare da subito i tre punti contro il Genoa nel corso dell’ultima partita di campionato.

Insomma, ci si aspetta una partita altamente spettacolare: di seguito ti spieghiamo come vedere Roma-Juventus gratis su DAZN.

Ecco come vedere Roma-Juventus gratis su DAZN

La visione di Roma-Juventus in chiaro richiede la registrazione sulla piattaforma streaming DAZN. Da desktop o mobile basta collegarsi al sito dazn.com, fare clic sul bottone “Registrati gratuitamente” sotto l’intestazione “Roma-Juventus gratis” e inserire il proprio indirizzo di posta elettronica. Se invece ci si registra da Smart TV, occorrerà aprire l’app DAZN sul televisore, fare clic su “Guarda Gratis”, inquadrare il QR Code con il proprio smartphone e digitare infine la propria e-mail. Dopo pochi secondi si riceverà una conferma di avvenuta registrazione per la partitissima dello Stadio Olimpico.

L’offerta di DAZN non include soltanto i 90 minuti dell’incontro, ma anche l’intero pre e post gara. Per l’occasione, la piattaforma streaming ospiterà in qualità di special guest Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale di Luciano Spalletti. Insieme all’ex portiere della Juve saranno presenti anche l’ex allenatore dell’Inter Andrea Stramaccioni e Ciro Ferrara. L’appuntamento con il pre-partita è atteso per le 19:45, mentre il via all’incontro è fissato per le ore 20:45.