Perché devi nascondere casa tua su Google Maps

Anche i ladri di abitazioni stanno imparando a sfruttare la tecnologia per perfezionare i propri furti. Uno degli strumenti più utilizzati, secondo quando emerge dal Dipartimento di Polizia a Riverside, è l’applicazione Google Maps perché fornisce le informazioni necessarie per svaligiare la tua abitazione. Quindi, se ancora non lo hai fatto, dovresti nascondere la tua casa da Google Maps. Ryan Railsback, agente del Dipartimento di Polizia di Riverside, ha spiegato:

I criminali cercano nuovi modi innovativi per colpire le persone. È buono che il pubblico sia consapevole di questo e tenti di contrastare quello che i criminali stanno già facendo.

Da diversi anni su Google Maps è possibile nascondere la propria casa. Questa tecnica viene definita “blurare”. Molti utenti lo fanno proprio perché i ladri sfruttano tutto quello che da questa applicazione possono ottenere. Basti pensare che con Street View è possibile avere una foto precisa dell’abitazione senza doversi recare sul posto più volte, insospettendo i vicini o i proprietari stessi.

Come nascondere casa tua su Google Maps

I criminali non ti contattano solo telefonicamente, come per le chiamate con prefisso +31, ma vengono anche a casa. Infatti, come dicevamo, tramite Google Maps i ladri, non solo di Riverside, ma di tutto il mondo, possono rilevare informazioni importanti su casa tua, ecco perché devi nascondere la tua abitazione. Ad esempio possono capire se al suo interno ci sono cose di valore, sistemi di sicurezza, ostacoli per la fuga, difficoltà per recuperare la refurtiva e molto altro ancora. Inoltre possono anche vedere dove sono installate le telecamere di sicurezza. Google spiega:

Street View aiuta le persone a esplorare virtualmente il mondo, e rendiamo facile per chiunque sfocare la propria casa se lo preferisce: basta cliccare sul pulsante “Segnala un problema” e inviare una richiesta. Per proteggere ulteriormente la privacy dei nostri utenti, utilizziamo tecnologie all’avanguardia progettate per sfocare automaticamente i volti identificabili e le targhe.

Quindi, per nascondere la tua casa su Google Maps devi eseguire questi passaggi: