Se ti sta chiamando un prefisso +31 sei in pericolo

Continua la rassegna delle truffe informatiche e telefoniche. Dopo aver segnalato dei falsi aggiornamenti di Windows che potrebbero comparire sul tuo computer, ora ci spostiamo sul tuo smartphone. Infatti, diversi utenti stanno segnalando strane chiamate da un prefisso +31, collegato ai Paesi Bassi. Se anche tu ricevi una telefonata di questo tipo sei in serio pericolo.

Il procedimento è molto particolare e potresti rimanerne attratto solo per capire di cosa si tratta e se ne vale davvero la pena. Infatti, una voce registrata ti informa sul motivo della chiamata, potrebbe trattarsi di una proposta lavorativa, di un investimento con ampi guadagni, premi e altro. Successivamente, per continuare la conversazione arriva una richiesta particolare.

La voce della telefonata con prefisso +31 ti invita a registrare tra i tuoi contatti un numero di telefono per proseguire la conversazione su WhatsApp. Sarà li che la truffa prenderà forma con richieste di invio di informazioni personali e sensibili, dettagli di pagamento, curriculum vitae e altro ancora di privato. Cadendo in questa trappola, la vittima, fornisce tutto a cybercriminali esperti.

Cosa devi fare se ti chiama un prefisso +31

Cosa devi fare se ricevi una chiamata da prefisso +31? Ora che sai di cosa si tratta, quindi di una pericolosa truffa telefonica, ti consigliamo di non rispondere. Se proprio non resisti e rispondi alla chiamata, non appena senti una voce registrata concludi la conversazione. Evita assolutamente di fornire il tuo numero di cellulare registrando il contatto del messaggio vocale.

Puoi semplificare il tutto proteggendoti dalla radice. Infatti, gli smartphone Android permettono di attivare il filtro contro le chiamate spam. Altrimenti puoi bloccare direttamente le chiamate dai numeri sconosciuti. Un messaggio di testo ti informerà su chi ti ha cercato e potrai così fare eventuali ricerche e, nel caso sia necessario e sicuro, richiamare.

Ovviamente le truffe telefoniche sono tante e di tutti i tipi. L’allarme dovrebbe scattare subito non appena vedi sul display che a chiamarti è un prefisso straniero, nel caso specifico del Portogallo +31, soprattutto se non sei solito ricevere chiamate dall’estero.