Per registrare audio da urlo: Microfoni RØDE Go II(-33%)

Devi registrare dei contenuti e vuoi farlo davvero al meglio? Non perdere l’occasione di acquistare i microfoni wireless RØDE Go II che rappresentano una soluzione ultra-compatta e intuitiva, ideale per chiunque si dedichi al filmmaking, vlogging, TikTok, streaming, podcasting e altro ancora. Attualmente scontati del 33% a 221,99€ invece di 329,00€, questo sistema offre una versatilità eccezionale grazie alle sue uscite USB analogiche e digitali, che lo rendono compatibile con fotocamere, computer Windows e MacOS, oltre a telefoni iOS e Android, sebbene alcuni dispositivi possano richiedere un cavo aggiuntivo.

Per un’audio eccellente nei tuoi contenuti: Microfoni RØDE Go II

I trasmettitori del RØDE Go II sono dotati di una funzione di registrazione a bordo che consente di memorizzare fino a 40 ore di audio, garantendo che non si perda mai una parola anche in caso di interruzioni wireless. Questo, insieme al design compatto e ai microfoni integrati, permette di utilizzare i trasmettitori in vari modi: collegandoli direttamente al talento o utilizzandoli come microfoni lavalier tradizionali. La trasmissione wireless di serie IV all’avanguardia assicura una connessione stabile e sicura fino a 200 metri, anche in ambienti con alta densità di RF, rendendo questo sistema affidabile in ogni situazione.

Compatibile con il software gratuito RØDE Connect, il RØDE Go II offre una maggiore flessibilità durante le registrazioni, lo streaming o le videochiamate da un computer. Le batterie al litio integrate forniscono fino a 7 ore di durata, e l’opzione di alimentazione tramite connettore USB-C consente un’operatività continua senza interruzioni. Inoltre, tramite l’app RØDE Central, è possibile accedere a una vasta gamma di opzioni di configurazione avanzate, tra cui la regolazione fine del guadagno, il pad del microfono, la combinazione o la divisione dei canali e l’impostazione della qualità di registrazione.

In sintesi, i RØDE Go II sono una scelta eccellente per chi cerca un sistema di microfoni wireless versatili, affidabili e di alta qualità. L’offerta attuale con uno sconto del 33% li rende ancora più interessanti, offrendo una combinazione imbattibile di funzionalità avanzate e convenienza economica. Non perdere l’opportunità di migliorare la qualità delle tue registrazioni audio con il RØDE Go II, che si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza professionale o amatoriale. Grazie allo sconto del 33% è un’occasione davvero imperdibile!