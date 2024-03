Penna digitale per iPad come Apple Pencil ma a COSTO NULLO (13€)

Se hai sempre sognato la famosa Apple Pencil ma il prezzo è troppo fuori portata per le tue tasche, oggi puoi avere un facsimile che gli si avvicina moltissimo ma a prezzo ridicola. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questa penna digitale a soli 13,99 euro, invece che 25,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Devi fare presto perché questi sconti svaniscono sempre in poco tempo. E poi siamo di fronte a un prodotto davvero di qualità con diverse caratteristiche molto simili alla matita della mela morsicata.

Penna digitale a pochissimo che rivaleggia con l’originale

Tra le tante caratteristiche che rendono questa penna digitale un ottimo prodotto troviamo sicuramente la possibilità di agganciarla attaccandola magneticamente al tuo iPad. Questo fa si che non la perdi. E poi è leggerissima e maneggevole. È sensibile all’inclinazione e molto fluida. E se appoggi il palmo della mano non viene rilevato.

Non c’è bisogno di collegarla in modalità wireless o Bluetooth, appena l’accendi è subito pronta per essere usata su tutti i modelli compatibili. Per sapere quali sono clicca qui e così scopri se va bene anche per il tuo. Puoi scrivere, prendere note e disegnare come su un foglio di carta. Ha una punta sottile e quindi precisa.

Fai alla svelta perché la promozione è destinata a scadere presto. Per cui prima che sia tardi vai su Amazon e acquista la tua penna digitale a soli 13,99 euro, invece che 25,99 euro. Per averla a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.