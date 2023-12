Penna digitale compatibile con iPad, magnetica e sensibile (21€)

Se non vuoi spendere un’esagerazione per avere una penna digitale per il tuo iPad puoi mettere nel tuo carrello la Metapen A8 a soli 21,99 euro, invece che 34,99 euro. Quindi adesso puoi avvalerti di uno sconto del 37% e dunque di un notevole risparmio. E poi avrai per le mani un ottimo prodotto.

Penna digitale spettacolare a pochissimo

Questa penna digitale ha delle ottime caratteristiche nonostante un prezzo davvero basso. Ad esempio è sensibile all’inclinazione permettendoti di fare tratti sottili o spessi a seconda di come la usi. Ha una punta sottile con cui puoi facilmente disegnare piccoli dettagli. E ci poi anche scrivere come se fossi su un foglio di carta.

Un’altra caratteristica interessante è che è magnetica, per cui sui modelli di iPad che hanno questa tecnologia, la puoi agganciare sul lato per evitare di perderla. Quando scrivi o disegni non viene rilevato il palmo della mano anche se lo appoggi sul display.

È compatibile con la maggior parte dei modelli dal 2018 al 2022 e non avrai bisogno di associarla, una volta che l’accendi la puoi subito utilizzare. Ha una batteria bella grande che ti permette di usarla per 10 ore consecutive. Inoltre ha una ricarica veloce, in appena 4 minuti avrai altre 2 ore di autonomia.

Se vuoi spendere il meno possibile e comunque avere una tecnologia molto simile ad Apple Pencil, questa è l’offerta giusta. Quindi fiondati su Amazon e acquista la tua Metapen A8 a soli 21,99 euro, invece che 34,99 euro. Se completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.