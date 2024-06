Pendrive Lexar Jumpdrive: 64GB a -53% e 128GB a -21% su Amazon

La pendrive della serie Lexar Jumpdrive offre una combinazione perfetta di spazio di archiviazione, design elegante e funzionalità avanzate, ideale per conservare tutti i vostri documenti, inclusi quelli più delicati. Caratterizzata da un design super resistente con protezione in metallo, questa chiavetta USB è dotata di un sistema di rotazione a 360 gradi e offre due tipologie di connessione differenti. Su Amazon potete approfittare di un sconto del 21% per la versione da 128 GB e addirittura del 53% per la versione da 64 GB. Il prezzo della versione da 64 GB scende così a 11,75 euro, mentre quella da 128 GB arriva a 16,89 euro, risultando tra i più bassi mai registrati.

Pendrive Lexar Jumpdrive: caratteristiche principali

Questa pendrive Lexar Jumpdrive è una scelta eccellente per chi cerca velocità e affidabilità nel trasferimento dati. Supporta lo standard USB 3.2, garantendo velocità di trasferimento fino a 100 MB/s. Inoltre, tra i suoi punti di forza, vi è la possibilità di agganciarla al portachiavi, rendendola estremamente pratica per il trasporto quotidiano. La presenza di un doppio connettore USB-C e USB-A amplia la compatibilità della pendrive, permettendone l’uso non solo con computer, ma anche con smartphone e tablet, senza necessità di installare alcun software aggiuntivo. Basta semplicemente inserire il connettore nella porta USB appropriata del dispositivo per iniziare subito a utilizzarla.

La chiavetta USB Lexar è coperta da una garanzia di 2 anni, offrendo ulteriore sicurezza all’acquirente. Inoltre, tutti i prodotti Lexar vengono sottoposti a rigorosi test nei Lexar Quality Labs per garantire prestazioni eccellenti, qualità, compatibilità e affidabilità. Questa attenzione ai dettagli e la cura nella produzione si riflettono nella qualità del prodotto finale.

Attualmente, la pendrive Lexar Jumpdrive è disponibile su Amazon con uno sconto del 53% per la versione da 64 GB e del 21% per quella da 128 GB. La versione da 64 GB è offerta a 11,75 euro, mentre quella da 128 GB a 16,89 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia per gli abbonati ad Amazon Prime, aggiungendo ulteriore valore a questa offerta imperdibile. Se siete alla ricerca di una soluzione affidabile per il vostro spazio di archiviazione, la pendrive Lexar Jumpdrive rappresenta una scelta eccellente.