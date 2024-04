La Pen Drive più RESISTENTE è in offerta a soli 10€ su Amazon

Con disponibilità immediata, su Amazon è in offerta speciale la Pen Drive più resistente del mercato. Realizzata completamente in metallo è in grado di resistere alle condizioni più estreme proteggendo i tuoi dati. Acquistala subito a soli 10,95 euro, invece di 15,99 euro, grazie al 32% di sconto.

Stiamo parlando della Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash da ben 64GB di spazio di archiviazione disponibile. Un’ottima soluzione per portare sempre con te qualsiasi contenuto multimediale in totale sicurezza. Questa Chiavetta USB-A ha il compito di proteggere i tuoi dati, sempre e ovunque.

Infatti, l’elegante guscio in metallo le conferisce la massima resistenza a qualsiasi agente esterno come temperature estreme, acqua, raggi X, cadute accidentali e altro. Inoltre, la mantiene estremamente leggera per essere comoda in viaggio. Il connettore è protetto dalla stessa scocca metallica.

Pen Drive Kingston in metallo: estrema in ogni situazione

La Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash è la soluzione perfetta per chi cerca una Pen Drive davvero resistente, in grado di sopportare qualsiasi situazione impegnativa. Ideale per chi viaggia molto e vuole tenerla come portachiavi che sbatte qua e là senza rovinarsi e senza perdere i dati archiviati.

Inoltre, è super veloce grazie alla tecnologia avanzata USB 3.2. Sarà facilissimo e rapidissimo sfruttare tutti i 64GB con i contenuti che vuoi caricare o trasferire. Pensa, raggiunge velocità di lettura fino a 200 MB/s. Incredibile vero? Ed essendo Plug & Play non richiede software o driver per l’utilizzo.

In scrittura questa Pen Drive raggiunge velocità di 60 MB/s. Ovviamente, la sua struttura in metallo la rende durevole nel tempo. Una soluzione compatta e leggera per portare sempre con te i tuoi contenuti multimediali. Perfetta per la produttività, si rivela una sorpresa per l’intrattenimento.

Ascolta la tua musica preferita in auto collegandola all’autoradio. Guarda i tuoi film preferiti o le serie TV del momento su qualsiasi televisore. Basta solo collegare la tua Kingston DataTraveler Kyson Drive Flash e il gioco è fatto. Acquistala adesso a soli 10,95 euro, invece di 15,99 euro. Con la tua iscrizione a Prime hai la consegna gratuita e veloce.