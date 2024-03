pCloud: spazio online a vita a prezzi da urlo

Nel mercato dei servizi di cloud storage, dove dominano i piani in abbonamento, pCloud si distingue dalla concorrenza offrendo storage a vita a prezzi incredibilmente convenienti. Una formula originale e insolita, che vi permette di avere il vostro spazio personale in modo perpetuo pagando una tantum, senza costi ricorrenti mensili.

pCloud, spazio online sicuro e economico

Con pCloud, puoi acquistare piani a vita con uno sconto a partire dal 33%. Questo significa che non dovrai più preoccuparti di pagare mensilmente per il tuo spazio online, godendo invece di una soluzione duratura e vantaggiosa nel tempo. pCloud garantisce la massima sicurezza per i tuoi file. Ogni trasferimento di dati avviene attraverso una protezione TLS/SSL e crittografia 256-bit AES, assicurando che le tue informazioni siano al sicuro durante il trasferimento e durante il loro archivio online.

Inoltre, i server di pCloud sono estremamente sicuri: ogni file che carichi viene replicato in 5 copie su server diversi, garantendo che i tuoi dati siano sempre disponibili anche in caso di guasti tecnici. Tra le molte funzionalità offerte da pCloud, spicca la possibilità di condividere file tramite cartelle dedicate e di attivare l’upload automatico delle foto dai tuoi dispositivi. Inoltre, puoi accedere ai tuoi file anche in modalità offline, garantendo la massima flessibilità d’uso.

Il servizio di backup di pCloud ti consente di collegarti a piattaforme popolari come Dropbox, OneDrive e Google Drive, consentendoti di gestire tutti i tuoi file da un’unica piattaforma. Inoltre, con i player integrati, puoi guardare i tuoi file video e audio in streaming, senza doverli scaricare sul tuo dispositivo.

I piani offerti da pCloud sono disponibili in tre diverse dimensioni: 500GB, 2TB e 10TB. Con sconti fino al 37%, i prezzi partono da soli 199€. Inoltre, pCloud offre una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 10 giorni dall’acquisto, permettendoti di testare il servizio senza rischi.