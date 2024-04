pCloud: spazio online A VITA in SUPERSCONTO

pCloud pone l’accento sulla sua offerta dandoti la possibilità di avere uno spazio adatto alle tue esigenze e pronto in qualunque momento, ad un prezzo davvero eccezionale e senza abbonamento: ti basterà infatti pagare una volta soltanto, e lo spazio in questione diventerà tuo a vita.

pCloud: piani a vita adatti ad ogni evenienza

pCloud si distingue per la sua offerta di spazio cloud a vita, attualmente scontata fino al 37%. Questa opzione ti libera dal pensiero di dover rinnovare abbonamenti mensili, permettendoti di concentrarti pienamente sull’utilizzo dei tuoi spazi digitali senza ulteriori preoccupazioni finanziarie.

Tutti i file caricati su pCloud sono protetti con crittografia TLS/SSL e un robusto sistema di crittografia AES a 256-bit. Inoltre, i dati sono replicati in cinque copie su server diversi, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche in caso di guasto tecnico. Questo alto livello di sicurezza fa di pCloud una scelta affidabile per la conservazione di documenti sensibili e media.

Tra le funzioni offerte, pCloud include l’upload automatico delle foto dal tuo dispositivo mobile e la possibilità di accedere ai file anche offline. Inoltre, il servizio integra un sistema di backup compatibile con le piattaforme più diffuse come Dropbox, OneDrive e Google Drive, facilitando la gestione e la sincronizzazione dei tuoi dati.

pCloud non si limita solo allo spazio online però: permette anche la riproduzione di file video e audio direttamente dalla piattaforma, grazie ai suoi player integrati. Questo significa che puoi guardare i tuoi video o ascoltare la tua musica preferita in streaming, senza la necessità di scaricare i file ogni volta.

pCloud offre piani a vita variabili: 500GB a 199€, 2TB a 399€ e 10TB a 1190€, tutti con significativi sconti. Ogni piano è coperto da una garanzia di rimborso soddisfatti o rimborsati valida 10 giorni, dandoti la libertà di testare il servizio senza rischi.