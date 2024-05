PC lento? Risolvi con l'SSD Samsung da 1TB a poco più di 90€

Se desideri migliorare significativamente le performance del tuo PC fisso o portatile, l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB è la scelta perfetta ad un prezzo più conveniente che mai. Grazie alla sua tecnologia avanzata ed a caratteristiche di livello professionale, questo SSD è in grado di portare la tua esperienza informatica a nuovi standard di efficienza. Ottima anche la qualità costruttiva, che ne certifica l’assoluta resistenza.

Sarai felice di sapere che oggi puoi ordinare l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB con una spesa drasticamente ridotta: è già tuo con soli 91 euro invece di 139 euro, sfruttando un super sconto del 34% su Amazon.

Minimo storico per l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB

L’SSD Samsung 870 EVO assicura prestazioni eccellenti grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, che permette di raggiungere velocità di lettura e scrittura fino a 560 MB/s e 530 MB/s. Il processo di installazione risulta semplicissimo anche per i meno esperti, grazie al software dedicato che indica con precisione i vari passaggi da seguire. L’SSD è compatibile con tutti i PC fissi e portatili dotati di standard SATA da 2.5 pollici. Non è tutto: con Samsung Magician 6, gli utenti possono monitorare lo stato di salute dell’SSD in ogni momento ed installare tempestivamente i nuovi aggiornamenti firmware.

Le unità disponibili sono quasi terminate, per cui sfrutta oggi stesso la promozione esclusiva: salva nel carrello l’SSD Samsung 870 EVO da 1TB pagandolo 48 euro in meno, lo riceverai a casa in tempi record ed i costi di consegna sono inclusi.