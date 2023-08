Paura dei blackout mentre lavori? Ecco l'OCCASIONE per te

Proteggi i tuoi dispositivi elettronici con l’ottimo alimentatore di corrente Nilox UPS Premium, ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 16%. La linea UPS Premium offre una garanzia di 3 anni con servizio pickup and return, senza alcun costo aggiuntivo per il ritiro o la consegna del prodotto. Non lasciare nulla al caso quando si tratta di proteggere i tuoi sistemi elettrici ed elettronici dalle variazioni della tensione di alimentazione, dovuti dai blackout. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 294,29 euro, anziché 349,95 euro.

Paura dei blackout mentre lavori? Non perdere questa promozione sul Nilox UPS Premium

Il Nilox UPS Premium è un alimentatore Line Interactive ad onda sinusoidale perfetta da 3000VA/2100W, progettato appositamente per proteggere piccole reti, workstation, computer e periferiche da blackout improvvisi. Affidabilità e sicurezza sono le parole chiave, e con questo UPS puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dispositivi sono al sicuro.

Uno dei vantaggi più significativi di questo alimentatore è la capacità di aumentare la vita media dei tuoi dispositivi collegati. Grazie alla capacità di filtrare i disturbi della rete elettrica, il Nilox UPS Premium protegge i tuoi dispositivi da picchi di tensione dannosi, contribuendo a prolungarne la durata e mantenendoli in perfetta efficienza.

La tecnologia Line Interactive con sistema AVR (Automatic Voltage Regulation) è una caratteristica innovativa di questo alimentatore. Il sistema AVR gestisce intelligentemente la tensione e la batteria, prolungandone la vita e mantenendo i dispositivi protetti anche in caso di sbalzi di tensione consistenti. Puoi essere certo che la tensione sarà sempre riportata entro parametri ottimali, evitando danni costosi e fastidiosi.

Con una potenza erogata di 2100 W e 3000 VA, sei sicuro di avere abbastanza energia per alimentare le tue apparecchiature critiche. Inoltre, le 6 prese d’uscita ti permettono di collegare diversi dispositivi contemporaneamente senza alcun problema. Le due batterie incluse con tensione nominale di 12 V assicurano che l’UPS sia sempre pronto a intervenire in caso di interruzione di corrente.

In conclusione, il Nilox UPS Premium è un alimentatore di corrente affidabile, potente e ricco di funzionalità per proteggere i tuoi dispositivi elettronici più preziosi. Approfitta dello sconto del 16% su Amazon per acquistarlo ora e goderti la tranquillità di avere una protezione completa per i tuoi dispositivi. Non lasciare al caso la sicurezza delle tue apparecchiature e investi in questo device per garantire il funzionamento ottimale e prolungare la vita dei tuoi dispositivi elettronici. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione con questo prezzo speciale di soli 294,29 euro, sono limitate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.