Ormai è una certezza: la patente di guida sta diventando digitale. Tra il 2023 e il 2024, sarà possibile scaricare e utilizzare la patente attraverso l’app IO sul tuo smartphone. Ma come funzionerà esattamente? In questo articolo, ti guideremo attraverso tutto quello che devi sapere sulla “patente digitale” e come ottenerla.

Cos’è la Patente Digitale

La patente digitale è una novità in arrivo per tutti gli italiani. Registrata sul tuo smartphone, non dovrai più preoccuparti di dimenticare il documento fisico a casa. Questa innovazione rappresenta un passo avanti significativo, anticipando il percorso dell’Unione europea per il portafoglio elettronico europeo. La patente digitale opererà anche come documento per il riconoscimento dell’identità e sarà aggiornata in tempo reale, così da poter sempre conoscere lo stato di validità del documento. E per coloro che preferiscono le soluzioni “old school”, potranno stampare il formato digitale – ovvero, il QR code corrispondente.

Come Funzionerà la Patente Digitale?

La patente digitale funzionerà come il Green Pass: sarà un codice QR salvato sul tuo dispositivo e leggibile tramite scanner dalle autorità. Questo codice verrà riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea e sarà sempre accessibile tramite il cloud, anche in caso di smarrimento dello smartphone. La patente digitale potrà essere condivisa digitalmente con altre entità solo previa richiesta esplicita da parte di un ente o delle autorità, e previo consenso da parte dell’individuo interessato. L’app IO ricorderà la data di scadenza della patente, del bollo auto, della polizza RCA e molto altro. In futuro, l’app potrebbe anche offrire vantaggi per il rinnovo, come la prenotazione online e il pagamento tramite PagoPA.

Come ottenere la patente digitale?

Per acquisire la patente digitale direttamente sul tuo dispositivo mobile, probabilmente il procedimento sarà veloce. Il primo passo consisterà nello scaricare e installare l’app istituzionale “IO”. Come abbiamo visto, questa applicazione, disponibile sia per Android che iOS, è la piattaforma ufficiale per l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione italiana.

Una volta installata l’app sul tuo smartphone, dovrai accedere all’account utilizzando le tue credenziali SPID o CIE.

Dopo aver effettuato l’accesso, ti troverai davanti a una serie di opzioni e servizi disponibili. Tra questi, troverai probabilmente l’opzione per aggiungere la patente digitale al tuo profilo. Questa funzione ti permetterà di avere sempre a portata di mano la tua patente, senza la necessità di portare con te il documento fisico.

Quando sarà possibile avere la Patente Digitale

Al momento, il Governo sta ancora lavorando per definire il futuro dell’app IO e l’avvenire delle identità digitali. Non è ancora chiaro il procedimento esatto da seguire per ottenerla, ma possiamo aspettarci una soluzione analoga al Green Pass: una volta ricevuta la controparte fisica basterà attendere qualche giorno per l’accesso al QR code all’interno dell’app istituzionale. Le tempistiche di distribuzione a livello nazionale non sono note, eccetto per un indicativo “entro fine 2023”.

Perché è una Svolta Positiva

I motivi per il quale sarà un passo avanti significativo sono molti:

Comodità: Avrai sempre con te la tua patente, evitando sanzioni nel caso in cui ti dimentichi il documento fisico.

Sicurezza: Essendo salvata su un dispositivo elettronico all’interno di wallet certificati, riduce il rischio di falsificazione.

Aggiornamento in Tempo Reale: L’aggiornamento avviene in tempo reale, permettendoti di conoscere sempre lo stato di validità del documento.

Riconoscimento Internazionale: Sarà riconosciuta in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.

La patente digitale rappresenta un passo avanti significativo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione in Italia. Questa novità promette di semplificare la vita quotidiana di tutti gli italiani, rendendo più facile e immediato l’accesso a un documento così importante come la patente di guida.