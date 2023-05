App IO: come funziona e a cosa serve

Già da qualche anno in Italia è possibile interagire con i servizi pubblici attraverso l’app IO. L’applicazione che permette di accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, direttamente dal proprio smartphone.

L’app IO nasce con lo scopo di creare un accesso unico verso tutti i servizi della Pubblica Amministrazione. L’operazione che si possono effettuare sull’app sono molteplice, tra queste: il pagamento del bollo auto, il pagamento di un avviso, la richiesta del bonus vacanze e la ricezione dei documenti sanitari.

Come scaricare l’app IO sul tuo smartphone

L’app IO offre molti vantaggi per gestire i rapporti con la Pubblica Amministrazione e permette di rimanere sempre aggiornati sulle scadenze dei servizi pubblici interessati e ricevere degli avvisi così da ricordare eventuali pagamenti. Infatti, si possono pagare servizi e tributi direttamente dallo smartphone. Non solo: è possibile consultare lo storico delle operazioni e tutte le ricevute di pagamento in qualsiasi momento e conservare documenti. Ma anche, richiedere bonus e sconti per partecipare a iniziative o programmi dedicati ai giovani in vari ambiti, come cultura, sport, viaggi, formazione e lavoro.

L’app IO è disponibile gratuitamente per iPhone e Android, l’app è comoda e veloce, per scaricarla basta seguire questi semplici passaggi:

Accedere allo store del proprio dispositivo (App Store per iPhone o Google Play per Android);

Cercare “IO app dei servizi pubblici” nella barra di ricerca;

Selezionare l’icona dell’app (un quadrato blu con la scritta IO in bianco) e cliccare su “Installa” o “Ottieni”;

Attendere il termine dell’istallazione;

Aprire l’app.

Come accedere all’app IO con SPIE o CIE

Dopo aver scaricato l’app bisogna accedere tramite le proprie credenziali con SPID o CIE. Prima di capire come accedere è importante sapere cosa sono i due metodi di accesso. Lo SPID il Sistema Pubblico di Identità, che permette di accedere a tutti i servizi di Pubblica Amministrazione. Per registrarsi e ottenere lo SPID bisogna completare il riconoscimento presso un Identity Provider.

La CIE la carta d’identità elettronica, anch’essa permette di accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione, per ottenere la CIE è necessario fare richiesta presso l’anagrafe del comune di residenza. Nel caso in cui si hanno le credenziali d’accesso attraverso SPID o CIE si può accedere all’app IO. Nel caso di accesso con CIE è importante avere con, il codice Pin e la carta d’identità elettronica. Il PIN è un codice di 8 cifre, la prima parte di 4 cifre è stata consegnata all’anagrafe, la seconda parte delle restanti 4 cifre, è stata spedita a casa insieme alla carta d’identità elettronica. Il numero completo crea il codice PID della carta. Ma vediamo come accedere con entrambi le modalità:

A ccedere sull’app IO con la CIE:

Avviare applicazione;

Selezionare Entra con CIE

Inserire il Pin della carta d’identità elettronica

Appoggiare la carta d’identità elettronica dietro telefono nella parte alta,

Tenere ferma la CIE, non rimuovere finché non verrà comunicato dall’app;

Attendere l’accesso nella pagina iniziale;

Utilizzare l’app.

Accedere attraverso lo SPID:

Avviare applicazione;

Selezionare “Entra con SPID”;

Selezionare l’Identity Provider dalla lista;

Inserire nome utente e password;

Selezionare “Entra con SPID”

Seguire l’istruzione per l’autenticazione, a secondo del Provider;

Autorizza l’app;

Attendere l’accesso nella pagina ufficiale;

Utilizzare l’app.

Muoversi all’interno dell’app è comodo e veloce attraverso le icone che si trovano in basso alla schermata, all’interno dell’app è infatti disponibile 4 categorie per puoi raggiungere le ulteriori funzioni, ecco nello specifico quali sono:

Messaggi;

Portafoglio;

Servizi;

Profilo,

Nei “Messaggi” si possono ricevere le comunicazioni della Pubblica Amministrazione relative ai servizi attivati o richiesti. Si potranno anche gestire le preferenze di contatto per ogni servizio. Per quanto riguarda il portafoglio è possibile effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite pagoPA. Si potranno anche aggiungere i propri metodi di pagamento preferiti e consultare lo storico delle operazioni e le relative ricevute.

Nel “Portafoglio” sono presenti le carte, i bonus e metodi di pagamento. Per visionare i bonus e le carte si può procedere all’interno del portafoglio cliccando “Aggiungi” e poi procedere su “Sconti, bonus e altre iniziative. Iniziative degli enti pubblici a supporto della spesa o servizi relativi al pagamento”, premere la freccia blu e selezionare i bonus disponibili. Per i giovani è presente la “Carta Giovani Nazionale”, che dà la possibilità di accedere a degli sconti. Nello specifico la carta giovani nazionale è disponibile per i cittadini tra i 18 e 35 anni, italiani ed europei residenti in Italia. Su l’app io è possibile cliccare sulla carta, presente nel portafoglio, selezionare “Scopri le agevolazioni” e visionare tutte le categorie presenti.

Nella parte “Servizi” sono invece presenti tutte opzioni disponibili sull’app IO, suddivise per categorie: Ministero della salute, ACI, Agea, Agenzia delle Entrate, Agenzia Industrie Difesa, e altro. Si potranno anche attivare o disattivare i servizi a seconda delle proprie esigenze. Infine, il proprio “Profilo” personale dove visionare, in alcuni casi modificare, i propri dati personali. Gestire le preferenze all’interno dell’app, visionare la privacy e la condizione d’uso e anche gestire la sicurezza. Proprio per la sicurezza sarà possibile modificare il codice di sblocco, e attivare o disattivare il riconoscimento biometrico, attraverso l’impronta o il volto.

In fondo alla pagina nella sezione profilo sarà possibile anche uscire dall’applicazione.