Passare da Android ad iPhone: ecco cosa bisogna fare

In queste ore, Apple ha pubblicato un nuovo video che vuole aiutare gli utenti Android che stanno valutando il passaggio all’ecosistema iOS (iPhone, dunque). Il video in questione risponde alle principali domande che l’utente medio potrebbe avere. In poche parole, tutti i dubbi e quesiti relativi ai dubbi che ogni nuovi cliente Apple potrebbe avere.

Il video però non si limita solo a questo: l’azienda di Cupertino parla anche dell’eccellente resistenza dei melafonini, della certificazione contro l’acqua e la polvere, dell’affidabilità del software e del supporto software di cui i device dispongono. Non manca una menzione speciale sul tema della privacy.

Apple aiuta i nuovi utenti iOS: tutti i dubbi

Quanto dura il video? Solo quattro minuti e se state decidendo di passare al magico mondo della mela, questo video vi sarà molto d’aiuto. D’altronde, è una versione “light” della sezione del sito ufficiale dedicata alla tematica “Switch to iPhone”, la quale spiega tutti i procedimenti che le persone devono fare prima di configurare il loro nuovo telefono iPhone.

Qual è il miglior iPhone per chi proviene da Android?

Sicuramente scegliere un nuovo iPhone non è mai un’impresa semplice e se siete utenti Android ora vi troverete sicuramente spaesati. Cosa conviene comprare, qual è il telefono giusto per le vostre esigenze e perché proprio un determinato modello piuttosto di un altro?

Noi come sempre, vi suggeriamo il Best Buy del momento: iPhone 13 che, nella sua colorazione mezzanotte e con 256 GB di spazio interno, si porta a casa a soli 957,00€ al posto di 1059,00€.

Il resto è notevole (-10%) e in più ci sono tutti i vantaggi tipici di Amazon: la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, le spedizioni gratuite, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate e la garanzia di ben due anni, oltre all’assistenza clienti attiva tutti i giorni fino a mezzanotte.

iPhone 13 ha uno schermo OLED da 6,1“ super resistente, Una cover posteriore in vetro con un modulo fotografico composto da due lenti super risolute. Ovviamente il telefono non si può comprare in tante colorazioni quindi a voi la scelta.

