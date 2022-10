Passa a Kena: 100GB a 5,99€ fino al 17 Ottobre

Ritorna la PROMO Passa a Kena con ben 100 Giga di traffico dati su rete TIM a meno di 6 euro al mese. Questa volta è possibile richiedere l’attivazione sempre in portabilità da alcuni virtuali fino al 17 Ottobre 2022.

Passa a Kena: 100GB a meno di 6 euro al mese!

La tariffa in questione offre ben 100 Giga di traffico internet in LTE su rete TIM con velocità stanziata a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i gestori mobili e fissi in Italia e 500 SMS sempre verso qualsiasi operatore. Il tutto per soli 5,99 euro ogni mese. Come da tradizione del virtuale TIM, le promozioni sono bloccate per tutta la durata contrattuale. Inoltre, non sono previsti vincoli.

Nel canone mensile sono inclusi anche 5 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming per i viaggi all’interno dell’Unione Europea. L’offerta non ha alcun costo extra ed include di default il blocco dei servizi a contenuto.

La promozione è disponibile ONLINE solo per chi richiede contestualmente il cambio gestore e proviene da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali Mobile, Welcome Italia, Wings e Withu.

Questa promozione è attivabile esclusivamente dai clienti che richiedono il passaggio a Kena Mobile dai virtuali che abbiamo visto qui sopra. Non è possibile attivare l’offerta in questione da altri gestori.

Costi ed altro

La promo che abbiamo visto oggi è attivabile fino al 17 Ottobre 2022 e non include costi di attivazione iniziali. Inoltre, la SIM e la spedizione sono completamente GRATIS.

