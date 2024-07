Parti con Trenitalia: ottieni un extra sconto del 20% per viaggi sulle Frecce

Buone notizie per chi partirà con il treno: Trenitalia ha infatti lanciato una promozione, valida fino alle 18 di oggi, lunedì 15 luglio, che permette di ricevere un extra sconto del 20% per chi acquista l’offerta Super Economy o FrecciaDAYS, inserendo l’apposito codice promozionale.

Come ottenere 20% di sconto extra con Trenitalia

Come funziona la promozione Trenitalia? Basta inserire il codice “SVAGO24” (senza virgolette) e acquistare il proprio biglietto selezionando l’offerta Super Economy o FrecciaDAYS per ottenere un extra sconto del 20%. Puoi utilizzare il codice fino alle 18 di lunedì 15 luglio, per partenze che vanno dal 29 luglio al 15 settembre: è valido su tutti i servizi ad alta velocità di Trenitalia, quindi sia Frecciarossa che Frecciargento e Frecciabianca.

Super Economy è l’offerta che garantisce i prezzi più bassi, ma con qualche servizio in meno: ad esempio non sono consentiti né il cambio, né il rimborso del biglietto. FrecciaDAYS, invece, è l’offerta dedicata a chi viaggia il martedì, mercoledì e giovedì: risparmi fino al 60% rispetto al prezzo del biglietto Base. Anche in questo caso cambio biglietto e rimborso non sono consentiti.

La nuova promozione Trenitalia è valida soltanto fino alle 18 di oggi: assicurati di inserire correttamente il codice “SVAGO24” durante la prenotazione per usufruire di un extra sconto del 20%. La promozione è valida per acquisti nei canali vendita online e nelle agenzie di viaggio abilitate. Dal momento che il rimborso con le offerte Super Economy e FrecciaDAYS non è incluso, puoi aggiungere l’opzione tiRimborso con 2 euro in più.

Ricordiamo che l’accesso alla promozione Trenitalia dipende dal numero di posti disponibili. che è limitato e variabile in base al treno e al giorno.