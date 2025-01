Paracetamol Challenge: la nuova tendenza mortale su TikTok

Una nuova sfida tra adolescenti su TikTok si sta diffondendo con il nome di Paracetamol Challenge. Consiste in un video dove il protagonista deve ingerire una quantità eccessiva di paracetamolo per cronometrare la durata del suo ricovero con quella dei suoi amici. Una sfida particolarmente pericolosa dove a rischio c’è la stessa vita dei creator.

Al momento, questa challenge ha già causato un morto di 11 anni negli Stati Uniti. L’idea si sta già diffondendo in Europa, dove le autorità sono già in allerta. Il centro antiveleni del Belgio ha diramato un alert sulla faccenda spiegando: “I genitori, il personale docente e gli operatori sanitari devono essere consapevoli dei pericoli legati a questa tendenza TikTok. Più i bambini sono piccoli, maggiori sono i rischi”.

Le conseguenze di un sovradosaggio di paracetamolo possono essere anche molto gravi. Nello specifico, gli esperti ricordano che può causare importanti danni al fegato e, in casi più gravi, “provocare un coma o la morte“. Nelle persone più sensibili, in base alla dose ingerita, la pelle potrebbe assumere una tonalità gialla. Nella maggior parte dei casi un sovradosaggio provoca dolori addominali e vomito.

TikTok sotto i riflettori per la Paracetamol Challenge

L’app social network continua a essere sotto i riflettori, ma questa volta non per il salvataggio temporaneo di TikTok negli Stati Uniti di Donald Trump, ma per la Paracetamol Challenge. Una sfida particolarmente pericolosa che mette in pericolo la vita dei creator. Le autorità sanitarie hanno spiegato che più giovane è l’età e maggiori possono essere i danni di un’assunzione eccessiva di paracetamolo.

Questo farmaco, particolarmente diffuso anche in Italia, e quindi presente in molte famiglie, potrebbe diventare protagonista nazionale nei video dei più giovani. Ecco perché l’appello delle autorità nel fare attenzione e monitorare l’utilizzo dei social network dei più giovani, evitando l’accesso ai farmaci in zone dove anche i più giovani possono facilmente arrivare.