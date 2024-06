Pandora da 11€ a 29€ su Amazon: promozioni da SVENDITA TOTALE a tempo

Prendi un charm o un gioiello Pandora, togliti uno sfizio e non sentirti in colpa: ai prezzi bassi ci pensa Amazon. Solo per pochissimo tempo, puoi approfittare di sconti super interessanti. Guarda la nostra selezione speciale e approfittane al volo.

Portachiavi con ciondolo a forma di cuore (utile per aprire i bracciali) a 11€.

Zampa animale a 19€.

Charm luna e stelle a 18,52€

Charm cuore e infinito “ti voglio bene mamma” a 19€.

Ciondolo quadrifoglio verde a 25€.

Ciondolo con doppio cuore a 29€.

Ciondolo a cuore “Amici” a 29€.

Ciondolo con scritta “Love” a 29€.

Charm “racchiuso nel tuo cuore” a 29€.

Orecchini infinito a 29€.

Impossibile non prendere qualcosa firmato Pandora con questi prezzi super piccoli punti. Goditi gli sconti disponibili su Amazon, ma non perdere troppo tempo: non sappiamo per quanto rimarranno disponibili, ma si tratta di promo limitate.