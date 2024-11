Outer Banks 4 arriva in Marocco nei nuovi episodi della seconda parte

Giovedì 7 novembre su Netflix sarà disponibile la seconda parte della quarta stagione di Outer Banks, la serie tv statunitense ideata da Shannon Burke, Jonas Pate e Josh Pate. Nelle scorse ore il servizio streaming ha pubblicato il trailer ufficiale dei nuovi episodi, svelando lo sbarco in Marocco dei Pogues, il gruppo di adolescenti protagonista della serie.

Negli episodi finali della quarta stagione di Outer Banks i Pogues sono rimasti senza soldi e senza una casa. E mentre sono caccia di un nuovo tesoro, devono fare ancora una volta i conti con pericolosi nemici, anche loro interessati alla Corona Blu, oggetto del desiderio dei ragazzi che si trova appunto nel Paese del Nord Africa.

L’avventura in Marocco della seconda parte di Outer Bank 4 parte con il piede sbagliato

Dalle immagini del nuovo trailer ufficiale, l’avventura in Marocco non sembra partire sotto i migliori auspici, nonostante tutta la buona volontà di Chandler Groff (J. Anthony Crane), il vero padre di JJ (Rudy Pankow). La colpa è sia dell’intromissione di Rafe (Drew Starkey), che ovviamente offre il suo aiuto in cambio di una ricompensa, sia del carattere fumantino di JJ. Nel filmato, infatti, si vede quest’ultimo sferrare un violento pugno contro il fratello maggiore di Sarah.

Così come le prime tre stagioni, anche per Outer Banks 4 sono confermati 10 episodi. Dopo il rilascio dei primi cinque lo scorso mese, dal 7 novembre saranno disponibili i cinque episodi finali.

Ancora una volta i telespettatori vedranno Chase Stokes nei panni di John Booker Routledge, Madelyn Cline in quelli di Sarah Cameron, Madison Bailey interpreterà Kiara Carrera, Jonathan Daviss sarà Pope Heyward, Rudy Pankow presterà il volto a JJ Maybank, Austin North interpreterà Topper Thornton, Drew Starkey il già citato Rafe Cameron, mentre Charles Esten sarà Ward Cameron. Infine, Carlacia Grant e Fiona Palomo vestiranno i panni rispettivamente di Cleo e Sofia.

Appuntamento dunque per questo giovedì, quando su Netflix debutterà la seconda parte della serie Outer Banks 4.

