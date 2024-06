Ottimo mouse Logitech G PRO X Superlight in sconto del 15%

Cerchi un mouse che possa essere una vera svolta per il tuo setup da gaming ma a un prezzo davvero imbattibile? Allora non puoi assolutamente perderti il mouse Logitech G PRO X Superlight, perfetto sei sei un gamer appassionato di eSports, ora disponibile con uno sconto del 15% a soli 111,06€ invece di 129,99€. Questo mouse ultraleggero, come suggerisce il nome, è progettato per garantire prestazioni eccezionali senza compromettere la velocità e la precisione. Con un peso inferiore ai 63 grammi, il G PRO X Superlight scivola sul tappetino con una fluidità incredibile, permettendoti di reagire rapidamente e con precisione in ogni situazione di gioco! Quindi non fartelo assolutamente scappare, finché la promo è attiva!

Per giocare al meglio delle tue possibilità su PC!

Una delle caratteristiche distintive del G PRO X Superlight è il sensore HERO 25K, il più preciso sensore di Logitech, che offre un tracciamento impeccabile a 25.600 DPI senza alcuna accelerazione, smoothing o filtraggio. Questo significa che ogni movimento, per quanto piccolo, viene catturato con estrema precisione, dando ai giocatori un controllo totale. Inoltre, la tecnologia LIGHTSPEED wireless garantisce una connessione rapida e affidabile, eliminando il rischio di lag e interruzioni, essenziale per competere ai massimi livelli.

Il design minimalista e senza fori del G PRO X Superlight non solo contribuisce a ridurre il peso, ma anche a offrire un comfort ergonomico durante lunghe sessioni di gioco. Non da meno, il mouse è dotato di 5 pulsanti programmabili, permettendo ai giocatori di personalizzare le loro configurazioni per adattarsi al loro stile di gioco specifico.

La durata della batteria è un altro punto di forza del G PRO X Superlight. Con una singola carica, il mouse può durare fino a 70 ore, garantendo che non ti lascerà a metà partita. Inoltre, la ricarica è semplice e veloce grazie al cavo USB-C incluso nella confezione!

La combinazione di leggerezza, precisione e durata rende il Logitech G PRO X Superlight una scelta eccellente per chi cerca un mouse da gaming che offra il massimo delle prestazioni. Approfitta dell’offerta e acquista il Logitech G PRO X Superlight a soli 111,06€, risparmiando il 15% sul prezzo originale!