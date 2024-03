Ottieni 3 mesi gratis di Revolut Premium con la nuova promo

Revolut, la rivoluzionaria carta-conto della fintech inglese, sta offrendo ai nuovi clienti 3 mesi del piano Premium gratis. Tutto quello che occorre per beneficiare dei 3 mesi gratuiti di Revolut Premium è collegarsi alla pagina dedicata alla promo, inserire il proprio numero di cellulare e cliccare sul pulsante Iniziamo.

Dopodiché si riceverà un link univoco per effettuare il download dell’app Revolut: completa la registrazione di un nuovo account in pochi clic, quindi esegui l’upgrade quando richiesto, per ricevere una prova gratuita di tre mesi di Premium.

I vantaggi del piano Revolut Premium: abbonamenti, assicurazione e trading crypto

Il piano Premium include numerosi vantaggi. Tra questi l’accesso ad abbonamenti a pagamento, come NordVPN Standard, Tinder Plus, Headspace, Sleep Cycle Premium, Freeletics Coach e Picsart Gold.

In aggiunta a ciò si beneficia di un’assicurazione completa per voli in ritardo e bagaglio smarrito, più cure mediche e dentistiche. Si possono inoltre prelevare fino a 400 euro al mese senza commissioni e convertire somme illimitate di denaro in oltre 29 valute senza commissioni (dal lunedì al venerdì).

Un ulteriore vantaggio di Premium è la possibilità di potenziare il proprio portafoglio di asset digitali entrando nel mercato delle criptovalute: è possibile scambiare token con commissioni ridotte allo 0,99% (rispetto all’1,49%), con la consapevolezza che il valore degli investimenti può diminuire.

La promozione in corso sul sito ufficiale Revolut durerà fino al 31 dicembre di quest’anno. Al termine del periodo di prova, il piano si rinnoverà a 9,99 euro, a meno che tu non decida di disdire l’abbonamento prima del rinnovo. La prova gratuita è riscattabile tramite questa pagina del sito ufficiale Revolut.