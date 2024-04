Oral-B Pro 3 con l'OFFERTA a TEMPO di Amazon è tuo a soli 44€

La pulizia dei denti è una di quelle cose che non va assolutamente trascurata ed ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa promozione davvero interessantissima. Fiondati su Amazon e aggiungi al tuo carrello lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, invece che 71,90 euro.

Potresti non visualizzarlo il prezzo di listino ma è esattamente quello che ti ho indicato sopra. Dunque in questo momento hai la possibilità di risparmiare la bellezza di 27 euro, grazie allo sconto del 37%. E potrai ottenere uno dei migliori spazzolini elettrici sul mercato con la sua custodia da viaggio.

Oral-B Pro 3 a un super prezzo da non perdere

Senza ombra di dubbio possiamo dire che a questo prezzo Oral-B Pro 3 è uno dei migliori spazzolini in circolazione. È dotato di una tecnologia esclusiva che permette alla testina di muoversi in tre modalità: oscilla, pulsa e ruota. Questo garantisce una pulizia profonda e completa senza alcuno sforzo.

Possiede un sensore della pressione che ti segnala quando eserciti troppa forza e preserva così le gengive. Ha un timer che fa vibrare lo spazzolino elettrico ogni 30 secondi per 4 volte e ti permette di capire quando devi cambiare zona di spazzolamento. E poi gode di una super batteria che dura per ben due settimane con una singola ricarica. In confezione trovi anche una praticissima custodia da viaggio per portarlo dove vuoi.

Approfitta anche tu di questa strepitosa occasione ma fai in fretta perché si tratta di un’offerta a tempo. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, invece che 71,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.