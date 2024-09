Oral-B Pro 3: denti bianchi e sorriso perfetto con questo spazzolino elettrico

L’igiene orale è una delle cose più importanti, sia per il benessere che per la propria immagine, e oggi ti segnalo questa promozione che ti consente di avere uno spazzolino elettrico che ti aiuterà in questo senso. Sto parlando del mitico Oral-B Pro 3 che su Amazon puoi acquistare a soli 44,99 euro, anziché 70,77 euro.

Come puoi vedere ora c’è uno sconto del 36% che ti fa risparmiare circa 26 euro sul totale. Ma a parte il prezzo, ti porti a casa un ottimo spazzolino elettrico in grado di fare una pulizia dei denti molto più profonda. Non danneggia le gengive e migliora l’igiene dentale.

Oral-B Pro 3: per un sorriso senza preoccupazioni

La capacità di Oral-B Pro 3 di andare in profondità, avvolgendo ogni dente con la testina rotonda, e riuscendo quindi a eliminare la placca e lo sporco tra i denti, è davvero eccezionale. Garantisce una pulizia molto più efficacie rispetto a uno spazzolino tradizionale e anche rispetto alla maggior parte degli spazzolini elettrici.

Possiede 3 modalità di spazzolamento che puoi scegliere in base alle tue esigenze, una classica per la pulizia quotidiana, una per denti sensibili e l’ultima per lo sbiancamento. Ha poi un sensore della pressione che vibra e fa illuminare un LED rosso, per indicarti che stai esercitando troppa forza, così da non rovinare le gengive. Un timer che vibra ogni 30 secondi per 4 volte permettendoti di capire quando devi cambiare zona e una batteria che dura per 2 settimane con una ricarica completa. Inoltre inclusa trovi una bellissima e utilissima custodia da viaggio.

Questa è davvero un’offerta coi fiocchi, da non perdere per nessun motivo. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Oral-B Pro 3 a soli 44,99 euro, anziché 70,77 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.