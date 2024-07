Oral-B iO6; spazzolino elettrico incredibile in sconto del 52%

Vuoi assicurare il meglio ai tuoi denti così da spendere sempre meno dal dentista? L’offerta perfetta per te, la migliore e su uno dei prodotti migliori sul mercato, è lo spazzolino elettrico Oral-B iO6 che rappresenta un’innovazione incredibile nel campo dell’igiene orale, ora disponibile a un incredibile prezzo scontato del 52%, a soli 119,99€ invece di 249,99€. Lo spazzolino in questione combina tecnologia di ultima generazione con un design super Minimal ed elegante, offrendo un’esperienza di pulizia senza precedenti.

Oral-B iO6: il meglio per la tua igiene orale!

L’Oral-B iO6 è equipaggiato con una testa di spazzolamento rotonda ispirata agli strumenti professionali dei dentisti, progettata per avvolgere ogni dente e garantire una pulizia completa. La combinazione di microvibrazioni e movimenti oscillanti-rotanti assicura che anche le aree più difficili da raggiungere siano perfettamente pulite. Inoltre, grazie ai sensori di pressione integrati, l’iO6 ti avverte se stai applicando troppa o troppo poca pressione, proteggendo così le gengive da eventuali danni.

Questo spazzolino elettrico offre sei modalità di spazzolamento personalizzabili, inclusa la modalità di pulizia quotidiana, la modalità di cura delle gengive e la modalità di sbiancamento, per soddisfare le diverse esigenze di igiene orale. La tecnologia di riconoscimento AI guida l’utente durante la spazzolatura, garantendo una copertura completa della bocca e suggerendo miglioramenti per una pulizia ottimale. Il display interattivo a colori facilita la selezione delle modalità e offre feedback in tempo reale, rendendo l’uso del dispositivo semplice e intuitivo.

La connettività Bluetooth permette di sincronizzare lo spazzolino con l’app Oral-B, offrendo un monitoraggio dettagliato delle abitudini di spazzolamento e suggerimenti personalizzati per migliorare la tua routine di igiene orale. Da menzionare anche la batteria ricaricabile ad alta capacità dell’Oral-B iO6 che ti assicura un’autonomia di diverse settimane con una singola carica, mentre il caricatore magnetico incluso rende la ricarica rapida e conveniente.

Esteticamente, l’Oral-B iO6 si distingue per il suo design moderno ed elegante, disponibile in vari colori per adattarsi al tuo stile personale. La confezione include una custodia da viaggio premium, ideale per mantenere lo spazzolino protetto e igienico anche in movimento. Non attendere oltre e porta subito a casa questo fantastico spazzolino Oral-B finché è a disposizione a soli 119,99€.