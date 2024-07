Oral-B Genius X: il meglio per i tuoi denti in sconto del 39%

C’è un modo semplice e conveniente per assicurarti il meglio per i tuoi denti e le tue gengive e si tratta dello spazzolino Oral-B Genius X, ora disponibile a un incredibile sconto del 39%, passando da 130,78€ a soli 79,99€. Si tratta di uno spazzolino di ultima generazione che rappresenta il massimo della tecnologia per la cura dentale, integrando l’intelligenza artificiale per garantire una pulizia professionale e gengive più sane. Grazie alla sua capacità di analizzare il tuo stile di spazzolamento, l’Oral-B Genius X ti guida in tempo reale, assicurandoti di non tralasciare nessuna zona della bocca. È stato dimostrato che oltre l’82% delle persone che hanno utilizzato questo spazzolino ha riscontrato un notevole miglioramento della salute orale dopo solo 6-8 settimane di utilizzo!

Denti più sani dopo 6 settimane!

L’Oral-B Genius X è provvisto di ben 6 modalità di spazzolamento visibili: Pulizia Quotidiana, Pro Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante, Protezione Gengive e Nettalingua. Queste modalità sono studiate per rispondere a tutte le esigenze di pulizia, garantendo una cura personalizzata per ogni tipo di denti e gengive. Un’altra caratteristica importante è il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive, che rallenta automaticamente la velocità di spazzolamento e ti avvisa visivamente quando stai spazzolando con troppa energia, proteggendo così le tue gengive da eventuali danni.

Il contenuto del pacchetto include uno spazzolino nero dotato di un timer di 2 minuti, una batteria agli ioni di litio con un’autonomia fino a 2 settimane, un caricatore, una testina e una custodia da viaggio. Questo lo rende ideale non solo per l’uso quotidiano ma anche per i viaggi, garantendoti sempre una pulizia dentale ottimale.

Dunque, lo spazzolino Oral-B Genius X è una scelta top di gamma a un prezzo incredibile, se desideri una pulizia dentale di livello professionale ma a casa tua. Con le sue avanzate funzioni di intelligenza artificiale, le diverse modalità di spazzolamento e la protezione delle gengive, rappresenta un investimento intelligente per la tua salute orale. Sfrutta subito lo sconto del 39% e migliora la tua routine di igiene dentale con un prodotto all’avanguardia.