Samsung Galaxy Z Fold Special Edition: è lui o non è lui?

Samsung, lo scorso luglio, ha presentato i nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6, ma non saranno gli unici smartphone pieghevoli a vedere la luce quest’anno.

Non mancherebbe molto al lancio di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition, una variante più sottile del Galaxy Z Fold 6, conosciuta anche come “Galaxy Z Fold 6 Slim” o “Galaxy Z Fold 6 Ultra”.

Questo modello condivide molte caratteristiche con il Galaxy Z Fold 6, ma presenta alcune sostanziali differenze nel design e nell’hardware.

Samsung Galaxy Z Fold SE: diamogli uno sguardo

Nelle ultime ore, i colleghi di Androidheadlines hanno condiviso una primissima immagine del nuovo smartphone pieghevole Samsung, che di seguito vi mostriamo:

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition mantiene una cornice piatta con angoli leggermente arrotondati per un maggiore comfort durante l’uso. Sul retro troviamo un’isola per le fotocamere, che continua ad ospitare tre obiettivi posizionati nello stesso punto del Fold 6 ma con una forma leggermente diversa. Il display esterno ha un foro centrale per la fotocamera e, come il retro del dispositivo, è completamente piatto. Quando aperto, la cerniera resta nascosta, conferendo un aspetto uniforme e pulito.

La zona posteriore di Samsung Galaxy Z Fold Special Edition ha un’estetica che richiama il metallo spazzolato, anche se potrebbe essere vetro con una particolare finitura. Inoltre il pulsante di accensione, che funge anche da scanner per le impronte digitali, si trova sul lato destro assieme ai tasti per il volume. Come detto, una delle caratteristiche principali è lo spessore ridotto: 10,6 mm da piegato e solo 4,9 mm da aperto. Il display principale sarà di 8 pollici, mentre quello esterno misurerà 6,5 pollici.

Nelle fasi iniziali della commercializzazione, Samsung Galaxy Z Fold SE potrebbe avere una disponibilità limitata, probabilmente solo in Cina e Corea del Sud, ma la data di lancio vera e propria non è stata ancora ufficializzata.