Ora si possono installare le app su Android TV da smartphone

L'installazione dell'app Android TV tramite smartphone è disponibile per gli utenti di tutto il mondo; ecco quanto è emerso in queste ore.

Android TV: le app da smartphone, come funziona?

Il mese scorso, abbiamo segnalato che Google ha portato la funzionalità tanto necessaria che consente agli utenti di installare app sulle loro smart TV abilitate per Android tramite i loro telefoni. Tuttavia, la funzionalità era ancora in fase di test ed era disponibile solo per alcuni beta tester.

Ora, l'OEM di Mountain View ha iniziato a implementare la funzione su una base di utenti più ampia. Se è la prima volta che sentite parlare di questa funzione, ecco le sue funzionalità e i suoi vantaggi, come indicato di seguito.

La navigazione delle app sul Play Store su una smart TV si sa, è una seccatura. BigG sta cercando di risolvere questo problema anni dopo il rilascio di Android TV consentendo agli utenti di installare applicazioni dai propri smartphone.

Con il nuovo aggiornamento lato server, gli utenti potranno finalmente installare un'app sui propri televisori con Android TV dal Play Store del proprio smartphone.

L'opzione viene visualizzata solo per le app disponibili su Android TV. L'unico requisito è che bisogna avere lo stesso account Google e che sia connesso sia allo smartphone che alla televisione in questione.

La funzione ha aggiunto un menu a discesa al pulsante Installa sul Google Play Store, che mostra un elenco di terminali intelligenti registrati sul vostro account. Potete scegliere il device sul quale desiderate installare l'app da questo elenco. Questa funzione è simile alla soluzione di BigG rilasciata di recente per i dispositivi indossabili abilitati con Wear OS.

È una bella ventata di aria fresca per i possessori di Android TV.