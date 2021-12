Google: i dipendenti torneranno in ufficio nel 2022?

Google ha dichiarato che aspetterà fino al nuovo anno per fare tornare i suoi dipendenti al lavoro in ufficio; al momento, sembra che non ci sia alcun lavoratore statunitense di BigG obbligato ad essere in presenza.

Google adotterà il lavoro ibrido per il 2022

L'OEM di Mountain View sta riconsiderando nuovamente i suoi piani di ritorno al lavoro in presenza, affermando che i suoi dipendenti statunitensi non dovranno adottare un modello di lavoro ibrido il 10 gennaio, come precedentemente indicato.

Un portavoce della compagnia ha dichiarato a The Verge che l'attuale piano è quello di attendere l'anno prossimo per elaborare nuove strategie, con le decisioni relative alle tempistiche ancora lasciate alle autorità locali.

L'azienda ha modificato più volte i suoi piani relativi al ritorno al lavoro in ufficio man mano che lo scenario pandemico si evolveva. Ad agosto, quando la variante delta era una preoccupazione crescente, abbiamo appreso che la società intendeva mantenere il lavoro d'ufficio volontario almeno fino al 10 gennaio 2022. Quel piano stesso era un cambiamento rispetto a un precedente programma tilato a dicembre 2020, all'interno del quale si prevedeva un ritorno alla “normalità” per settembre 2021.

Secondo un'e-mail del vicepresidente di Google Chris Rackow, ottenuta da CNBC, la società ha ribadito la promessa di agosto: in passato si diceva che i dipendenti a tempo pieno avrebbero ricevuto un periodo di 30 giorni prima di passare dal lavoro in remoto al lavoro in ufficio quando l'azienda darà il via alla “nuova normalità”.

Google afferma che ha ancora intenzione di seguire il modello di settimana lavorativa ibrido che il CEO Sundar Pichai ha delineato a maggio, in cui “la maggior parte dei Googler” lavorerà tre giorni in presenza e due giorni da remoto.

Il portavoce ha anche detto a The Verge che la società ha aperto il 90% dei suoi uffici negli Stati Uniti per consentire ai dipendenti di entrare su base volontaria. La CNBC afferma che ora l'OEM americano sta incoraggiando i dipendenti a entrare “per riconnettersi con i colleghi di persona e iniziare a recuperare la memoria muscolare di essere in ufficio più regolarmente“.