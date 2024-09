Ora conosciamo la capacità della batteria dei nuovi iPhone 16

Ormai è tradizione per Apple non rivelare mai ufficialmente la capacità della batteria dei suoi dispositivi, ma finalmente oggi conosciamo quella di tutti i nuovi iPhone 16. C’è voluto qualche giorno, il tempo necessario perché le nostre fonti potessero smontare e analizzare questi smartphone.

Prima di rivelarvi tutti i dati in merito, facciamo un recap delle informazioni che Apple fornisce per i suoi nuovi modelli. In merito a iPhone 16 afferma che con una ricarica è possibile raggiungere fino a 27 ore di riproduzione video per la versione 16 Plus e fino a 22 ore di riproduzione video per la versione standard.

Invece, per quanto riguarda gli iPhone 16 Pro abbiamo una batteria ancora più performante. Infatti, i dati salgono. Fino a 33 ore di riproduzione video con il 16 Pro Max. Scende di poco, allineandosi alla versione Plus, il 16 Pro confermando fino a 27 ore di riproduzione video.

Batteria iPhone 16: ecco tutti i dati della loro effettiva capacità

La batteria dei nuovi iPhone 16 è stata presentata come una novità e fondamentalmente sembra essere proprio così. Chi ha già testato in anteprima i nuovi smartphone di Apple, ricordiamo che solo da oggi sarà possibile ritirare o verranno spediti i pre-ordini effettuati nei giorni scorsi, lo sta confermando.

Questo grazie all’ottima sinergia tra batteria e chip A18 e A18 Pro. Apple parla di “un’efficienza energetica eccezionale“, anche con tutte le nuove funzioni native e implementate da iOS 18. Ma ora vediamo quello che alcuni esperti sono riusciti a scoprire in merito alla batteria dei nuovi iPhone 16:

iPhone 16 capacità da 3561 mAh ;

capacità da ; iPhone 16 Plus capacità da 4674 mAh ;

capacità da ; iPhone 16 Pro capacità da 3582 mAh ;

capacità da ; iPhone 16 Pro Max capacità da 4685 mAh.

Dai quattro modelli disponibili il vincitore che offre una maggiore capacità della batteria è l’iPhone 16 Pro Max, come da tradizione anche nei precedenti modelli. In termini di percentuale, iPhone 16 Pro Max acquisisce un 5,5% in più di capacità rispetto al suo predecessore, l’iPhone 15 Pro Max.

