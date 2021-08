La ColorOS 12 di OPPO sembra che presenterà una funzione copiata, in tutto e per tutto, dalla skin di Huawei; stiamo parlando del futuro clone della feature denominata “Multi Screen Collaboration”. In cosa consiste?

ColorOS 12: PC e smartphone connessi come mai prima d'ora

I marchi di smartphone che vendono PC offrono diverse funzionalità software che permettono una connessione simultanea eccellente fra queste due categorie di due prodotti. Ciò consente agli utenti di fare molto di più di un semplice “trasferimento dei file”.

Diverse aziende offrono soluzioni diverse; ne citiamo qualcuna. Per esempio, troviamo:

Huawei Multi Screen Collaboration;

Microsoft Your Phone;

Samsung DeX;

Xiaomi MIUI+.

Ora, secondo un informatore, anche OPPO introdurrà la propria versione di questa funzionalità con il rilascio di ColorOS 12. Tutti i marchi di Oujia, ovvero OPPO, OnePlus e Realme, stanno crescendo rapidamente nei mercati globali con la caduta di Huawei. Si prevede inoltre che i tre brand entrino in nuove categorie di prodotti come tablet e laptop.

Pertanto, ColorOS, la skin Android comune utilizzata da loro, dovrebbe adottare nuove funzionalità come suggerito. Non siamo sorpresi di apprendere che la società sta effettivamente lavorando alla funzionalità “clone” della Huawei Multi Screen Collaboration per i suoi dispositivi.

Secondo le immagini condivise da un leaker su Weibo, l'azienda chiamerà questa funzione “Cross Screen Interconnection” (tradotta dal cinese). L'insider afferma che questa funzionalità, attualmente in fase di test, verrà introdotta a breve.

ColorOS 12 basato su Android 12 sarà la prossima versione principale del sistema operativo mobile del gruppo BBK. Al momento non si sa molto di questo software. Ma ci aspettiamo di saperne di più prima della sua uscita ufficiale che potrebbe avvenire a breve.

Detto questo, Cross Screen Interconnection dovrebbe essere inizialmente limitata alla Cina come parte del beta test. Tuttavia, molto probabilmente si farà strada in altri mercati una volta che diventerà stabile.

