OPPO Reno8 Pro è ufficiale: bello e con un hardware sconvolgente

A distanza di qualche mese dall’arrivo in Italia del buon medio gamma OPPO Reno8 Lite 5G, in queste ore il colosso cinese ha finalmente presentato il potentissimo OPPO Reno8 Pro – per alcuni già l’antagonista “economico” di OPPO Find X5.

Il device di OPPO rappresenta un bel passo in avanti rispetto la precedente generazione, soprattutto quando si guarda i passi in avanti fatti dal punto di vista del display e dell’hardware in generale.

OPPO Reno8 Pro: caratteristiche e design

Caratterizzato da un design ben studiato e con materiali premium, il nuovo device di OPPO colpisce per la qualità del display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità massima di 600 nit e vetro Gorilla Glass 5; tutti questi dati indicano chiaramente che il pannello è in grado di offrire un’esperienza di utilizzo di altissimo livello in ogni circostanza.

Sotto il telaio batte il processore MediaTek Dimensity 8100 Max con di fianco 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio UFS 3.1; la compagnia fa inoltre sapere che è presente il sistema di raffreddamento proprietario OPPO Ultra-Conductive Graphite Cooling System sviluppato per migliorare la dissipazione del calore del 45% a fronte di un incremento delle prestazioni. Il nuovo smartphone ha molto da offrire anche dal punto di vista multimediale con la fotocamera principale tripla così costituita: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con apertura f/2.2 aperture e sensore macro OV02B10 da 2 MP con apertura f/2.4 con l’immancabile NPU MariSilicon X.

Per quanto riguarda l’autonomia, il device monta una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo in grado di ricaricare il telefono al 50% in appena 11 minuti (per la ricarica completa bastano soli 28 minuti). In attesa dell’arrivo del device anche nel nostro Paese, vi segnaliamo l’ottima offerta di Amazon per OPPO Find X5 Lite con uno sconto del 14%.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione FHD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 120Hz, sensore di impronte integrato, luminosità massima di 600 nit e vetro Corning Gorilla Glass 5;

Processore MediaTek Dimensity 8100-Max con 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio interno UFS 3.1;

Fotocamera posteriore: sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con apertura f/2.2 aperture e sensore macro OV02B10 da 2 MP con apertura f/2.4 e NPU MariSilicon X;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX709 da 32 MP con apertura f/2.4;

Dimensioni: 161.2 x 74.2 x 7.34 mm;

Peso: 183 grammi;

Connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.3, USB Type-C e NFC;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile in India nelle colorazioni Glazed Green e Glazed Black al prezzo di circa 570 euro al cambio. Restiamo in attesa di scoprire quando il device sarà disponibile anche in Occidente e nel nostro Paese.

