OPPO Reno8 Lite 5G UFFICIALE, per scatti fotografici incredibili

OPPO ha lanciato ufficialmente lo smartphone Reno8 Lite 5G, il nuovo medio di gamma alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695 5G. Un telefono che gode di funzioni di imaging, come la modalità Ritratto Effetto Bokeh o Selfie HDR, e della novità di settore Dual Orbit Lights. Prestazioni fotografiche all’avanguardia, per ritratti professionali che non passeranno certo inosservati.

OPPO Reno8 Lite 5G: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Il nuovissimo OPPO Reno8 Lite 5G dispone di una fotocamera principale da 64 MP, una macro da 2 MP, una di profondità da 2 MP ed una anteriore da 16 MP. La modalità Ritratto Effetto Bokeh consente agli utenti di catturare ritratti con punti luce bokeh sullo sfondo, come una fotocamera DSLR di fascia alta. Selfie HDR permette invece di scattare selfie definiti anche in ambienti poco illuminati o in controluce. Reno8 Lite 5G mantiene il design della serie OPPO Reno introducendo però l’Ultra-Slim Retro Design e due nuove colorazioni: Rainbow Spectrum e Cosmic Black. La texture a tre strati e il processo di rivestimento a due strati conferiscono alla cover posteriore una finitura opaca dall’aspetto scintillante. L’ultimo smartphone di OPPO segna il debutto delle Dual Orbit Lights, integrate in modo ottimale dietro le fotocamere principali: si accendono o lampeggiano di blu elettrico, azzurro, ciano o baby blue a seconda dei diversi scenari.

Con il suo Ultra-Slim Retro Design, Reno8 Lite 5G presenta un peso di circa 173g ed uno spessore di 7,55 mm nella versione Rainbow Spectrum, 7,49 mm in quella Cosmic Black. Il dispositivo è dotato di cornici frontali e posteriori ad angolo retto 2,5D con una delicata cornice a forma di C, che conferisce al telefono un aspetto estremamente elegante. Sulla parte anteriore dello smartphone, un display AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 60Hz offre un’esperienza visiva fluida ed appagante. OPPO Reno8 Lite 5G è uno dei primi dispositivi ad essere alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 695 5G realizzato con processo a 6 nm. Inoltre, è dotato di una batteria da 4.500 mAh e della tecnologia SUPERVOOC flash charging da 33W, che permette di caricare lo smartphone al 100% in 63 minuti o di effettuare tre ore di chiamate con una carica di soli 5 minuti.

OPPO Reno8 Lite 5G è disponibile nella configurazione 8 GB di RAM e 128 GB di ROM sullo store ufficiale, su Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici: fino al 17 luglio 2022 puoi acquistarlo, con le cuffie OPPO Enco Air2 in regalo, al prezzo complessivo di 399,99€.

