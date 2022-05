OPPO Reno8 Lite 5G è il nuovo medio gamma da comprare?

A poco più di un mese di distanza dal lancio in Italia di OPPO Reno 7, vi ricordiamo che il device è in sconto su Amazon, continuano a rincorrersi rumor, leak e indiscrezioni varie su OPPO Reno8 Lite 5G.

Secondo le ultime informazioni pubblicate in rete, infatti, apprendiamo che il colosso cinese avrebbe in programma di lanciare ben tre nuovi smartphone: OPPO Reno 8, OPPO Reno 8 Pro e OPPO Reno 8 Lite 5G.

OPPO Reno 8 Lite 5G prende forma: è il nuovo medio gamma da acquistare?

Atteso al lancio questo mese in Cina a un prezzo non ancora noto ma verosimilmente molto competitivo, possibilmente sotto la soglia dei 300 euro al cambio, il modello OPPO Reno 8 Lite 5G dovrebbe avere un design del tutto simile al modello OPPO Reno 7Z 5G lanciato in Europa durante il mese di marzo; con tutta probabilità sarà costituito da una fotocamera tripla sul retro e arriverà nelle colorazioni Black e Rainbow Silver.

Sembra che il device di OPPO possa montare un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e fotocamera punch hole laterale da 16 MP, il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo e Android 11 con la personalizzazione ColorOS 12.

Per quanto riguarda il modulo fotografico principale, in tutta probabilità sarà costituito da un sensore da 64 MP con auto focus, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP.

Scheda tecnica (RUMOR)