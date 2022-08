OPPO Reno8 4G, ecco il design del nuovo medio gamma grazie a un leak

Dopo l’arrivo di OPPO Reno8, OPPO Reno8 Pro e anche OPPO Reno 8Z, in queste ore un inedito leak pubblicato da Pricebaba ci svela che il colosso cinese ha in cantiere anche un altro medio gamma della famiglia Reno 8: OPPO Reno8 4G.

In base alle primissime informazioni pubblicate in rete, e grazie al render che ci svela il probabile design integrale del device, sembra proprio che il nuovo medio gamma del colosso cinese avrà dalla sua un carattere distinto che non lo rende la classica copia di qualcosa di già visto.

Un inedito leak svela quasi tutto di OPPO Reno8 4G, un nuovo medio gamma economico

Con tutta probabilità OPPO Reno 8 4G monterà un pannello frontale AMOLED da 6.43” a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, una fotocamera frontale di tipo punch hole da 32 MP posizionata nell’angolo superiore sinistro, vetro Gorilla Glass e cornici piuttosto ottimizzate ma con la classica banda sul lato corto inferiore.

Sul retro, invece, è possibile notare un modulo fotografico triplo caratterizzato da un design che separa le lenti principali dal sensore terziario e dal flash LED. Il leak svela che OPPO Reno 8 4G monterà una fotocamera principale da 64 MP con di fianco due sensori da 2 MP rispettivamente per foto macro e di profondità.

Con tutta probabilità sotto il cofano sarà presente il popolare SoC Qualcomm Snapdragon 680 con di fianco il supporto fino a 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio interno, mentre per quanto riguarda la batteria si parla di un modulo da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Come sistema operativo dovrebbe trovare posto Android 12 con la ColorOS 12.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni circa l’eventuale data di lancio e il prezzo, vi segnaliamo la buona offerta di Amazon per il medio gamma OPPO A76 con il 28% di sconto.

