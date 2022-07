OPPO Reno8 è ufficiale: è il nuovo medio gamma da acquistare?

Assieme al potentissimo OPPO Reno8 Pro il colosso cinese ha annunciato anche il modello OPPO Reno8, un device con un bel design e un hardware bilanciato che non fatichiamo a etichettare come uno dei migliori e più promettenti medio gamma della seconda metà del 2022.

Come sempre la strategia di OPPO è sempre la stessa: fornire agli utenti un device con un ottimo rapporto qualità/prezzo e un design bello e ricercato che non tradisce la natura “economica” del telefono.

OPPO Reno8: caratteristiche e design

Il nuovo smartphone di OPPO ha tutto ciò che si può desiderare da un device di fascia media a cavallo tra i 350/400 euro di listino: un design curato e giovanile, una scheda tecnica in grado di assicurare un’esperienza di utilizzo appagante e un comparto multimediale che non tradisce (almeno sulla carta). Frontalmente è presente un bel display AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e un sensore di impronte integrato, mentre sotto il cofano trova posto il processore MediaTek Dimensity 1300 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno.

Dotato di Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1, la compagnia ha confermato che lo smartphone riceverà 2 aggiornamenti Android (quindi fino ad Android 14) e fino a 4 anni di patch di sicurezza; siamo leggermente indietro rispetto al migliore supporto assicurato per i device di fascia alta della serie Find X, ma tutto sommato ciò che promette OPPO è in linea con quello che offrono anche gli altri OEM Android.

Posteriormente è presente un modulo fotografico triplo così costituito: un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP e un sensore macro GC02M1 da 2 MP; frontalmente, per i selfie è presente un sensore Sony IMX709 da 32 MP. Niente male la batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W su cavo.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 6.4 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel con frequenza di aggiornamento a 90 Hz, sensore di impronte integrato, luminosità massima di 600 nit e vetro Corning Gorilla Glass 5;

Processore MediaTek Dimensity 1300 con 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio interno;

Fotocamera principale con un sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con apertura f/1.8, un sensore ultra grandangolare Sony IMX355 da 8 MP con apertura f/2.2 e un sensore macro GC02M1 da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale con sensore Sony IMX709 da 32 MP con apertura f/2.4;

Dimensioni: 160.6 x 73.4 x 7.67 mm;

Peso: 179 grammi;

Connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C e NFC;

Batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile nelle colorazioni Shimmer Gold e Shimmer Black al prezzo di circa 370 euro al cambio. Vi terremo informati per quanto riguarda l’eventuale disponibilità del device anche per il nostro Paese.

