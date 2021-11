OPPO Reno7 SE senza segreti: debutto previsto OGGI

OPPO terrà una conferenza in Cina tra poche ore. L'azienda svelerà la serie Reno7. La line-up includerà quattro modelli. Uno di questi modelli si chiamerà Reno7 SE e ora si mostra in tutto il suo splendore prima del suo debutto.

OPPO Reno7 SE: tutto quello che sappiamo

Reno7 SE è già trapelato ampiamente alcuni giorni fa. L'ultima fuga di notizie proviene dal portale di MySmartPrice. La nuova indiscrezione mostra il dispositivo in tre colori in un'unica immagine. Viene anche menzionata la scheda tecnica (già nota, al momento).

Dall'immagine, possiamo vedere che Reno7 SE sarà disponibile in tre colorazioni: nero, pesca e blu. Tutte le versioni di tonalità avranno una finitura sfumata.

Per quanto riguarda le specifiche, lo smartphone sfoggerà un display AMOLED FHD+ 90Hz da 6,43 pollici. Questo pannello fornito da Samsung Display avrà un rapporto schermo-corpo del 90,8%, una gamma di colori DCI-P3 del 95%, un rapporto di contrasto 1200000:1, un foro nell'angolo in alto a sinistra, un sensore di impronte digitali sotto di esso e protezione Corning Protezione Gorilla Glass 5.

Sarà alimentato da un MediaTek Dimensity 900 abbinato a 8 GB di RAM (+ 5 GB di RAM virtuale) e 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono ospiterà una configurazione a tripla camera sul retro composta da un sensore principale Sony IMX581 da 48 MP, uno snapper macro da 2 MP e un sensore monocromatico da 2 MP. Sulla parte anteriore, sfoggerà un sensore Sony IMX471 da 16 MP.

Altre caratteristiche del telefono includono un sistema di raffreddamento a foglio di grafene VC +, classificazione IPX4, modem per la connettività 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB di tipo C, batteria da 4.390 mAh e supporto per la ricarica rapida da 33 W.

Ultimo ma non meno importante, l'OPPO Reno7 SE dovrebbe essere venduto al dettaglio a ¥ 2.699 per la configurazione di memoria da 8 GB + 128 GB in Cina. Attendiamo nuove informazioni da parte della compagnia per quanto concerne la distribuzione (con relativi prezzi) sul suolo europeo.