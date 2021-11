OPPO Reno7 SE: tutto quello che c'è da sapere

La serie OPPO Reno7 arriverà ufficialmente in Cina il 25 novembre. Molte voci e indiscrezioni hanno riferito i dettagli della formazione prossima al debutto, ma ora sono emerse le specifiche complete del modello Reno7 SE.

OPPO Reno7 SE: le sue presunte caratteristiche

91mobiles è riuscito a ottenere la scheda tecnica completa del dispositivo in arrivo, per gentile concessione di alcune fonti del settore. Il midrange Reno7 SE sfoggerà un display Samsung AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con un rapporto schermo-corpo del 90,8%, una gamma di colori DCI-P3 del 95%, un rapporto di contrasto di 1200000:1 e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sopra il pannello, ci sarà il Gorilla Glass 5 di Corning. Il display ospiterà uno snapper selfie Sony IMX471 da 16 MP e racchiuderà anche un sensore di impronte digitali sullo schermo sottostante.

Sul posteriore, ci sarà un array di tre fotocamere alloggiato all'interno di un modulo rettangolare. L'ottica principale sarà una Sony IMX581 con risoluzione di 48 MP (apertura f/1.7) che supporta OIS, zoom digitale 20x e registrazione video 4K. Il tutto verrà poi completato da un sensore macro da 2 MP e da un obiettivo monocromatico da 2 MP.

Il telefono sarà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 900, abbinato alla GPU Mali-G68 MC4 per la grafica. Sarà disponibile in due configurazioni: 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB di memoria interna. Una batteria da 4390 mAh si troverà sotto la scocca e potrà essere ricaricata rapidamente grazie al supporto di ricarica rapida da 33 W.

Il midrange misurerà 160,2×73,2×7,45 mm e peserà 171 grammi. Ci sarà un grado di protezione IPx4 per la protezione contro gli elementi insieme a una piastra di immersione VC + foglio di grafite per la dissipazione del calore. Le sue funzionalità di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB di tipo C.

Per quanto riguarda il debutto, secondo quanto riferito, Reno7 SE sarà disponibile il 17 dicembre, subito dopo l'arrivo del modello standard e del Pro. arà disponibile nelle opzioni di colore blu, nero e oro. I prezzi dovrebbero partire da circa 2.699 Yuan (~$422).