OPPO Reno7 in arrivo in Cina: trapelano specifiche tecniche

A più di un mese dal lancio in Italia di OPPO Reno6, gamma di smartphone di fascia medio-alta della società cinese, quest’ultima si prepara alla presentazione del successore. OPPO Reno7, infatti, sembra prossima all’arrivo sul mercato domestico. Per il debutto in Europa sarà necessario parecchio tempo, ma intanto possiamo osservare da vicino come sarà la gamma di smartphone.

OPPO Reno7 in arrivo in Cina: ecco le specifiche tecniche

Stando a quanto riportato anche da Gizchina, la nuova serie Reno sarà composta da tre modelli. Ci saranno i classici Reno 7 e Reno 7 Pro, ovviamente, ma anche Reno 7 SE. Per le prime due varianti citate si parla di uno schermo OLED Full HD+ da 6,5 pollici. Nel caso del modello base si parla di una frequenza di aggiornamento di 90Hz, mentre sul Pro sarà garantito il supporto alla frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sotto la scocca del Reno 7 figurerà poi il chipset MediaTek Dimensity 1200 con 8 o 12 GB di RAM e fino a 256 GB di spazio di archiviazione. La variante Pro sarà invece alimentata da un SoC Snapdragon 888 prodotto dalla casa statunitense Qualcomm. A dare energia al tutto sarà una batteria da 4.500 mAh su entrambi gli smartphone, con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Venendo al comparto fotocamera, si parla di un sensore anteriore da 32 MP per Reno 7 e 7 Pro. Posteriormente, l’isola di OPPO Reno 7 ospiterà un setup tri-camera, di cui il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP, una fotocamera ultrawide da 16 MP e un obiettivo da 2 MP. Per OPPO Reno 7 Pro, invece, le indiscrezioni di mercato parlano di un sensore principale Samsung ISOCELL GN5 da 50 MP accoppiato con un obiettivo ultrawide OmniVision OV64B da 64 MP e un teleobiettivo da 13 MP.

E OPPO Reno 7 SE? Dovrebbe prendere il posto dell’edizione Pro+, proponendosi però come modello di fascia bassa. Il cuore pulsante sarà un SoC MediaTek Dimensity 920, accompagnato da massimo 12 GB di RAM, 256 GB di capacità di archiviazione e batteria da 4.300 mAh con ricarica rapida a 65W. Lato display troviamo un pannello Full HD+ da 6,43 pollici con refresh rate di 90Hz. Infine, per quanto concerne la fotocamera anche qui troveremo tre sensori: principale OmniVision OV64B da 64 MP, Sony IMX355 da 8 MP e obiettivo per ritratti da 2 MP. Anteriormente dovrebbe invece apparire un sensore da 32 MP.

Trattandosi di semplici rumor, consigliamo di prenderli con le pinze. Del resto non dovrebbe mancare troppo tempo al lancio, atteso per novembre 2021.