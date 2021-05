Dopo l'uscita della serie Redmi Note 10 in Cina, oggi OPPO svelerà la sua serie di smartphone Reno6 nel mercato locale. I nuovi dispositivi arriveranno quasi sei mesi dopo l'arrivo della serie Oppo Reno5, che non è una grande sorpresa e segue il programma già visto lo scorso anno. I nuovi telefonio sono già trapelati ampiamente attraverso il rivenditore JD e mediante i render 3D @evleaks. Finora abbiamo visto molte immagini di prodotti, ma adesso sono emerse le immagini promozionali ufficiali di uno dei prodotti della serie in arrivo: Reno6 Pro.

OPPO Reno6 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Anche OPPO Reno Pro + 5G fa una breve apparizione sul web. È facile sapere che non si tratta del Pro Plus grazie al posizionamento della quarta fotocamera e del flash LED sul retro, che è assente sull'iterazione “Pro standard”. Sul frontale, il dispositivo utilizza la stessa formula che l'azienda adotta da almeno tre generazioni. Non di meno, ha anche un display curvo con una fotocamera selfie incastionata in un foro singolo in alto a sinistra.

Un paio di giorni fa @evleaks ha anche pubblicato le immagini di un particolare case con un cavalletto intelligente che può anche raddoppiare come un selfie flash per il dispositivo in questione.

Da segnalare che non sembra trattarsi di una cover con batteria. Al contrario, utilizza la luce del flash posteriore del telefono. Vale la pena notare che questa custodia sembra essere in arrivo sia per i modelli standard che per quelli Pro.

OPPO Reno6 Pro e Pro + 5G hanno già superato la certificazione TENAA. Grazie al portale adesso conosciamo la maggior parte delle specifiche in arrivo con questi dispositivi:

Il Pro + vanterà il SoC Qualcomm Snapdragon 870;

La variante Pro includerà un chipset Dimensity 1200.

Il Pro Plus ha una fotocamera principale da 50 Megapixel e tre lenti combinate da 16 MP, 13 MP e 2 MP. Apparentemente, l'unità da 13 MP è un normalissimo teleobiettivo. Il Pro standard viene fornito con una combinazione 64MP + 8MP + 2MP + 2MP. Purtroppo, non c'è alcuna lente tele. Entrambi i dispositivi hanno lo stesso display AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e batterie da 4.500 mAh con ricarica rapida da 65 W.

