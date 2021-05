Ieri, OPPO ha confermato che avrebbe annunciato la serie di smartphone Reno6 il 27 maggio in Cina. I siti di rivenditori cinesi come Suning e JD.com hanno già elencato il Reno6 5G, il Pro 5G e il Pro + 5G per i preorder. Questi portali contengono i rendering ufficiali e le specifiche chiave del trio in arrivo.

OPPO Reno6: le foto dei modelli

I rendering ufficiali mostrano che Reno6 e Reno6 Pro saranno disponibili in tre colorazioni: Summer Harumi, Galaxy Dream e Night Sea. Questi hanno un design posteriore identico in quanto sono dotati di un modulo fotografico di forma rettangolare con tre obiettivi di grandi dimensioni, una lente più piccola e un flash LED. Il modello standard ha un pannello piatto, mentre lo schermo del Reno6 Pro ha bordi curvi.

Dall'altro lato, Reno6 Pro + 5G dispone anch'esso di un display curvo. La sua configurazione a quattro camere ha una disposizione leggermente diversa. È probabile che arrivi in due colori: Summer Harumi e Moon Sea. Tutti e tre i telefoni dovrebbero approdare sul mercato con 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione e 12 GB di RAM + 256 GB di memoria in Cina.

Specifiche dei device

I rapporti hanno rivelato che Reno6 ha un display AMOLED da 6,43 pollici, mentre Reno6 Pro e Reno6 Pro + hanno uno schermo AMOLED da 6,55 pollici. È probabile che questi telefoni supportino una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una risoluzione Full HD +. I terminali potrebbero essere alimentati da chipset Dimensity 900, Dimensity 1200 e Snapdragon 870. Questi telefoni godranno – probabilmente – di una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Il trio dovrebbe essere dotato di una camera frontale da 32 megapixel. È probabile che Reno6 e Reno6 Pro siano dotati di un sistema a quattro lenti così suddivise: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel + 2 megapixel, mentre l'edizione Pro Plus potrebbe essere dotata di un Sony IMX766 da 50 megapixel, abbinato alle altre camere minori.

