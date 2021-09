OPPO ha presentato ufficialmente Reno6 5G e Reno 6 Pro 5G, due smartphone top di gamma che fanno di design e comparto fotografico i principali punti di forza.

La nuova finitura OPPO Glow, ispirata alla cristallizazione della neve, conferisce carattere ed unicità alla scocca posteriore. I nuovi Reno6 adottano un design anteriore punch-hole, lo schermo occupa l'intera superficie ed è interrotto soltanto da un piccolo foro in alto a sinistra, utile ad ospitare la fotocamera frontale da 32MP.

Tra le nuove funzioni foto/video introdotte con la OPPO Reno6 Series c'è Bokeh Flare Portrait, che garantisce un effetto “sfondo sfocato” di qualità anche durante i video, con un'elaborazione in tempo reale che consente di catturare ritratti naturali e luminosi. Mentre la funzione AI Highlight Video rivela automaticamente la luce ambientale, per regolare al meglio l'esposizione durante le riprese.

Non manca il sistema Ultra Steady Video, in grado di stabilizzare le riprese e garantire video fluidi e movimenti di camera morbidi anche a mano libera, mentre la modalità Ultra Dark consente di realizzare scatti e riprese luminose anche in condizioni di scarsa illuminazione e di notte.

Su OPPO Reno6 Pro 5G è presente la nuova AI Quad Camera da 50MP, con ben 4 ottiche che lavorano all'unisono per scatti di qualità in ogni situazione. Il nuovo sensore d'immagine Sony IMX766 utilizza un particolare algoritmo di aggregazione di pixel, che trasforma le immagini catturate in foto da 108MP.

Mentre per OPPO Reno6 5G abbiamo 3 ottiche posteriori, alla principale da 64MP si affiancano un'ottica ultra-grandangolare e un sensore macro.

Entrambi i modelli montano un display AMOLED in risoluzione FullHD+, con refresh rate a 90Hz e rapporto di forma 20:9.

OPPO Reno6 5G Pro e Reno6 5G sono disponibili da oggi su Amazon e nei migliori negozi di elettronica, il modello top di gamma costa 799,99€, mentre il Reno6 standard è in vendita a 499,99€.

Fino al 20 ottobre chi acquista Reno6 riceve in omaggio le cuffie OPPO Enco Free2, dal valore commerciale di 179,80€, mentre chi acquista un Reno6 Pro riceve le ottime OPPO Enco X, una OPPO Band Style e una cover in silicone, dal valore complessivo di 279,40€.

OPPO Reno6 – Specifiche tecniche e Immagini

Reno6 Pro 5G

Dimensioni: 160,8 x 72,5 x 7,99mm

SoC: Qualcomm Snapdragon 870 5G

RAM: 12GB

Memoria Interna: 256GB

Display: AMOLED 6.55″ – FullHD+

Refresh Rate: 90Hz

Fotocamera posteriore:

– 50MP f/1.8

– 16MP Ultra-Grandangolo

– 13MP Teleobiettivo

– 2MP Macro

Batteria: 4.500 mAh

Colori: Arctic Blue / Lunar Grey

Reno6 5G

SoC: MediaTek Dimensity 900

RAM: 8GB

Memoria Interna: 128GB

Display: AMOLED 6.43″ – FullHD+

Refresh Rate: 90Hz

Fotocamera posteriore

– 64MP f/1.7

– 8MP Ultra-Grandangolo

– 2 Macro

Batteria: 4.300 mAh

Colori: Arctic Blue / Stellar Black

In occasione del lancio ufficiale di Reno6 5G e Reno6 Pro 5G ha parlato Adolfo Binni, Head of Product Marketing di OPPO Italia:

“La serie Reno è una testimonianza dell’approccio innovativo del brand, nota per la ricca e lunga eredità di padroneggiare l'innovazione con caratteristiche premium nel settore. Questa nuova gamma, che si concretizza con OPPO Reno6 Pro e OPPO Reno6, offre l’opportunità a tutti gli utenti di diventare un vero e proprio digital creator, grazie all’attento lavoro svolto sul comparto fotografico e all’imaging. I nuovi smartphone infatti possiedono caratteristiche della fotocamera mai sperimentate prima e supportate da algoritmi AI come il primo video ritratto Bokeh Flare, AI Highlight Video e altre feature specifiche che permetteranno di catturare video di qualità DSLR e molto altro. Con la nuova OPPO Reno6 Series ognuno potrà esprimere la propria creatività e comunicare le proprie emozioni semplicemente con uno smartphone. Ancora una volta siamo orgogliosi di dimostrare concretamente ai nostri consumatori l’impegno e la passione che OPPO mette nella realizzazione dei propri prodotti.”

Binni segue annunciando diversi prodotti in omaggio con l'acquisto dei nuovi OPPO Reno6 e Reno6 Pro.

“Vogliamo dare ai nostri clienti prodotti eccellenti, innovativi e all’avanguardia ma anche opportunità esclusive: fino al 20 ottobre 2021, con l’acquisto di OPPO Reno6 Pro l’utente riceverà incluso nel prezzo OPPO Enco X, dal valore commerciale di 179,90€, OPPO Band Style, dal valore commerciale di 69,90€ e una cover in silicone dal valore commerciale 29,90€. Acquistando invece Reno6, sempre fino al 20 ottobre 2021, OPPO Enco Free2 dal valore commerciale di 129,90 € e una cover con funzione flash dal valore commerciale di 49,90€.”

