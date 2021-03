In queste ore, un presunto OPPO Reno6 è appena stato avvistato in rete con un caricabatterie da 65 W; a ribadire ciò è l’ente per la certificazione cinese 3C. Di fatto, stando a quando si legge, un paio di settimane fa, un tipster aveva condiviso alcune informazioni chiave su un imminente telefono del colosso cinese avente un numero di modello PEPM00.

OPPO Reno6: alcuni dettagli chiave svelati

Il telefono ha ora ricevuto la certificazione dall’autorità cinese 3C. Si ipotizza che questo dispositivo romperà la copertura come OPPO Reno6 in Cina. L’elenco sul portale 3C ha rivelato solo due cose sullo smartphone OPPO PEPM00. Innanzitutto, sarà un prodotto “5G-ready” e, in secondo luogo, potrebbe essere spedito con un caricabatterie rapido da 65 W.

Secondo una precedente perdita di un leakster, OPPO PEPM00 presenterà uno schermo OLED con un foro posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Lo schermo supporterà una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz.

Si ipotizza che Reno6 includa il chipset Dimensity 1200 e 8 GB di RAM. Il terminale sarà in grado di offrire agli utenti uno spazio di archiviazione integrato di 128 GB. Il telefono verrà precaricato con il sistema operativo Android 11 basato su ColorOS 11.1. Non ci sono parole sulla capacità della cella energetica del Reno6. Un recente rapporto ha affermato che il brand cinese potrebbe aggiungere il supporto per la ricarica wireless da 30 W alla serie di smartphone Reno6.

OPPO starebbe anche lavorando su un altro telefono con un numero di modello PENM00. Dovrebbe arrivare con Snapdragon 870 SoC. Questo telefono potrebbe rompere la copertura come Reno6 Pro. Tuttavia, rapporti contraddittori hanno anche affermato che potrebbe essere uno smartphone della serie Ace.

Nelle notizie correlate, la compagnia cinese si starebbe preparando a lanciare il midrange denominato “F19” in alcuni mercati asiatici come lo Sri Lanka e l’India. Finora, i rapporti hanno rivelato che avrà una back cover elegante, una batteria da 5.000 mAh e un sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel. Potrebbe avere un prezzo inferiore a Rs 20.000 (~ $ 272).

